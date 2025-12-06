Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bangkok chuyển sang làm việc tại nhà vì ô nhiễm tăng cao

  • Thứ bảy, 6/12/2025 06:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước tình trạng các thành phố lớn đối mặt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, giới chức Bangkok đề nghị người dân làm việc tại nhà nhằm giảm khí thải.

Ô nhiễm bụi mịn bao trùm Bangkok khiến giới chức kêu gọi người dân chuyển sang làm việc tại nhà. Ảnh: Reuters.

Giới chức Bangkok ngày 4/12 kêu gọi người dân, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp chuyển sang làm việc tại nhà nhằm giảm lưu lượng giao thông và cắt bớt khí thải - trong bối cảnh thủ đô Thái Lan đang trải qua một trong những đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất năm nay, National Thailand đưa tin.

Theo số liệu từ cơ quan quản lý môi trường Thái Lan, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình ngày 3/12 đã chạm mức 47 microgram/m³, vượt xa ngưỡng an toàn quốc gia.

Có tới 62 khu vực tại thủ đô được xếp mức “cam”, bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe; một số quận nội đô thậm chí lên tới 60 microgram/m³, thuộc nhóm ô nhiễm nặng. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại 21 tỉnh khác trên khắp Thái Lan.

Dự báo 7 ngày tới, chất lượng không khí khó cải thiện khi điều kiện khí tượng bất lợi tiếp tục duy trì. Nhà chức trách vì vậy khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, hạn chế hoạt động ngoài trời và theo dõi sát thông báo cảnh báo ô nhiễm.

Để ứng phó tức thời với mức PM2.5 leo thang, Thái Lan đã kích hoạt Dự án Tạo mưa Hoàng gia - kỹ thuật điều chỉnh thời tiết do cố Quốc vương Bhumibol phát triển. Ba đơn vị điều tiết thời tiết và 5 máy bay được triển khai để rải đá khô, kiểm soát nghịch nhiệt và gieo mây nhằm kéo mưa, qua đó cuốn trôi bụi mịn.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng hiệu quả của biện pháp này vẫn cần thời gian đánh giá, và khó có thể tạo thay đổi mang tính bền vững nếu các nguồn phát thải không được xử lý triệt để.

Không chỉ Bangkok, nhiều đô thị châu Á khác cũng đang khốn đốn vì ô nhiễm. Tại New Delhi (Ấn Độ), lớp sương mù độc hại dày đặc bao phủ cả ngày lẫn đêm, khiến 30 triệu cư dân phải vật lộn với các triệu chứng đau đầu, cay mắt và khó thở.

o nhiem khong khi anh 1

Mức độ ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã đạt đến mức "đe dọa tính mạng". Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia thuộc những bệnh viện hàng đầu Ấn Độ cảnh báo mức độ ô nhiễm tại New Delhi “nghiêm trọng và đe dọa tính mạng”. Hỗn hợp độc hại từ giao thông, nhà máy và đốt rơm rạ khiến nồng độ chất ô nhiễm tại đây cao gấp 20 lần chuẩn an toàn quốc tế.

Chính quyền Ấn Độ từng thử nghiệm nhiều giải pháp điều chỉnh thời tiết - bao gồm các chiến dịch gieo mây trị giá hàng trăm nghìn USD - nhưng kết quả thất bại.

“Một ảo tưởng tốn kém”, các nhà khoa học nhận định, bởi không khí ô nhiễm nhanh chóng quay trở lại ngay khi mưa ngừng.

Trong bối cảnh đó, New Delhi buộc phải theo đuổi giải pháp dài hạn. Thành phố đang đẩy mạnh điện hóa hệ thống giao thông công cộng, đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn xe buýt chạy khí CNG vào năm 2028. Toàn bộ taxi và dịch vụ giao hàng dự kiến chuyển sang xe điện trước năm 2030.

Tại Hàn Quốc, tình trạng ô nhiễm bụi mịn cũng liên tục tái diễn mỗi mùa đông. Nhiều nghiên cứu chỉ ra phần lớn bụi mịn ở nước này đến từ Trung Quốc, theo gió mùa đông bắc tràn xuống bán đảo. Lớp bụi dày đặc thường khiến tầm nhìn giảm mạnh và buộc cơ quan chức năng phát cảnh báo sức khỏe trong nhiều ngày liên tiếp, Yonhap cho biết.

Phương Linh

