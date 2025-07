Bang Minah kết hôn với chồng hơn 10 tuổi

Bang Minah và On Joo Wan kết hôn vào tháng 11 tới. Họ tổ chức lễ cưới riêng tư, chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết.

Sáng 4/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca sĩ Bang Minah (cựu thành viên nhóm Girl’s Day) và nam diễn viên On Joo Wan kết hôn vào tháng 11. Cả hai tổ chức lễ cưới riêng tư, chỉ mời hai bên gia đình và những bạn bè thân thiết nhất.

Ngay sau khi tin tức về cuộc hôn nhân của Bang Minah với nam diễn viên On Joo Wan nổ ra, nữ ca sĩ viết tâm thư gửi đến nhâm mộ.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cách giải quyết vấn đề này. Tôi từng tưởng tượng sẽ cho cả thế giới biết theo phong cách 'khi thời điểm thích hợp đến'. Nhưng điều đó đã không diễn ra theo kế hoạch, vì vậy tôi ở đây với một lá thư thay thế.

Tuy nhiên, tôi vẫn vui vì có thể truyền đạt suy nghĩ của mình như thế này. Thời gian trước, tôi đã có cơ hội hát bài hát chúc mừng cho một số người hâm mộ và cảm giác như tôi đang lấy ra món đồ quý giá nhất của mình từ nơi an toàn bên trong ngăn kéo để nhìn lại lần đầu tiên sau một thời gian dài”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Bang Minah và Oh Joo Wan kết hôn sau thời gian bên nhau. Ảnh: Sports Khan.

Theo Bang Minah, nhờ tình yêu thương, sự ủng hộ của người hâm mộ, nữ ca sĩ có thể sống cuộc sống ấm áp và tiếp tục tiến về phía trước.

“Tôi muốn nói với bạn cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra cuộc sống có thể tràn đầy lòng biết ơn. Nhờ các bạn, tôi có thể sống mạnh mẽ và chăm chỉ không chỉ với tư cách một nghệ sĩ, mà còn là một con người. Và giờ đây, tôi đã có thêm một người ở bên ủng hộ và cổ vũ tôi. Vậy nên tôi sẽ sống tiếp với những dự án mới tôi muốn thử sức, đón nhận tình yêu và sự ủng hộ của các bạn bằng cả trái tim, đồng thời bảo vệ gia đình. Xin hãy chúc mừng tôi từ trái tim của các bạn”, nữ ca sĩ tiếp tục.

Về thông tin On Joo Wan kết hôn, công ty quản lý của nam diễn viên, Haewadal Entertainment cho biết: "On Joo Wan và Bang Minah quyết định dành phần đời còn lại bên nhau vào tháng 11 sau mối quan hệ nghiêm túc".

Công ty cho biết thêm: "Chúng tôi mong các bạn chúc phúc và ủng hộ nồng nhiệt cho hai người để họ bắt đầu cuộc sống mới với tư cách vợ chồng. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và họ hàng thân thiết. Vì vậy chúng tôi mong các bạn rộng lượng thông cảm".

On Joo Wan và Bang Minah cùng xuất hiện trong bộ phim truyền hình SBS năm 2016 Beautiful Gong Shim. Cả hai trở nên thân thiết khi cùng làm việc trong vở nhạc kịch năm 2021 The Days.

Minah ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Girl's Day vào tháng 7/2010. Nhóm nhạc đã nhận được nhiều tình cảm với các bài hát hit như Twinkle Twinkle, Hold Me Once, Something, Darling... Minah cũng chứng minh khả năng diễn xuất qua các bộ phim Beautiful Gong Shim, My Absolute Boyfriend, Delivery Man...

On Joo Wan ra mắt năm 2002 với Wild Times của SBS và trở nên nổi tiếng qua Mountain Lodge Meeting - War of the Roses của KBS2. Kể từ đó, nam diễn viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn phim truyền hình với Punch của SBS, The Penthouse, Man Who Sets the Table, The Moon That Rises During the Day hay các phim điện ảnh, nhạc kịch. Anh đang gặp gỡ người hâm mộ trên sân khấu thông qua vở nhạc kịch Mahagoni.