Bán xăng dầu giá cao hơn mức tối đa, một doanh nghiệp bị xử phạt

Trước đó, từ phản ánh của người dân về việc một cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu bán cao hơn giá tối đa do Bộ Công Thương công bố, Đội QLTT số 7 đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin.
Đối tượng kiểm tra là Cửa hàng xăng dầu số 1 Công ty cổ phần phát triển và thương mại Lĩnh Lương, địa chỉ tại đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
|
Lực lượng QLTT kiểm tra cửa hàng bán xăng dầu giá cao hơn so với quy định.
Kết quả kiểm tra cho thấy phát hiện cửa hàng có hành vi bán xăng dầu với mức giá bán cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Phản ánh của người dân là đúng.
Đội QLTT số 7 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương về hành vi vi phạm nói trên với số tiền phạt 35 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định.
