Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các nhà xuất bản

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề cao vai trò của tri thức từ sách, kỳ vọng các nhà xuất bản tiếp tục đóng góp phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn tới.

Ngày 8/10, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm 3 nhà xuất bản tại Hà Nội nhân 74 năm ngày truyền thống của ngành xuất bản, in và phát hành 10/10/1952 - 10/10/2026.

Đoàn công tác gồm có ông Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, ông Hoàng Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, bà Nguyễn Thị Minh Huế - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản và ông Nguyễn Quế Lâm - Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, gửi lẵng hoa chúc mừng Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp. Ảnh: Thúy Hạnh.

Đoàn công tác đã tới thăm, gửi lẵng hoa chúc mừng Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp. Tại phòng Khánh tiết của Học viện, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp, bà Lê Anh - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp - cùng cán bộ học viện đã đón tiếp đoàn.

Chia sẻ với cán bộ học viện và nhà xuất bản, ông Nguyễn Văn Chiến nói về vai trò của sách và phát triển văn hóa đọc: "Một dân tộc vĩ đại phải có những tác phẩm vĩ đại. Muốn có tác phẩm vĩ đại, cần có kiến thức sâu rộng, và chỉ có cách đọc sách để đạt được điều đó. Văn hóa đọc phải làm sao để kéo được sự chú ý của Gen Z, Gen Alpha, giống như cách Hàn Quốc đã kéo được thế hệ trẻ trở lại việc đọc sách".

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng Học viện cần có các chương trình, các cách giáo dục phù hợp để thu hút lực lượng sinh viên quan tâm tới hoạt động đọc, quan tâm tới các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Văn hóa đọc nhất thiết trở thành phong trào sôi nổi trong các môi trường giáo dục, môi trường nhiều người trẻ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến chia sẻ với cán bộ học viện và nhà xuất bản. Ảnh: Thúy Hạnh.

Tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản - đón tiếp đoàn, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương với đơn vị.

Đại diện Nhà xuất bản báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Người đứng đầu Nhà xuất bản cho biết trong đơn vị có nhiều chức năng nhiệm vụ mới, trong thời gian tới, bộ máy tổ chức sẽ có nhiều đổi mới.

Đoàn công tác thăm và chúc mừng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân ngày truyền thống của ngành. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản cùng các cán bộ đơn vị tiếp đón đoàn.

Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình tổ chức nhân sự, kết quả hoạt động chuyên môn và những định hướng chuyển đổi số của đơn vị. Một kết quả nổi bật của Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông trong năm nay là tổ chức Giải thưởng Sách Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 2026.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản tiếp tục triển khai kế hoạch xuất bản sách điện tử các công trình được giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, ra mắt sách in và sách điện tử của bộ sách về 54 dân tộc Việt Nam, các bộ sách về bình dân học vụ số,...

Ông Trần Chí Đạt báo cáo hoạt động của nhà xuất bản với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Ghi nhận những thành tích của Nhà xuất bản, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông đã có nhiều sản phẩm tốt, nhưng cần chú ý thêm cách làm mới, cách thu hút độc giả trẻ.

"Nội dung hiện nay cần bắt nhịp với thời đại, nhất là giới trẻ. Tập trung vào nền tảng số đồng nghĩa là tập trung vào nhóm đối tượng trẻ. Muốn thu hút nhóm độc giả này, phải tạo cảm hứng cho họ, thu hút họ đọc từ những nội dung ngắn trước", ông Nguyễn Văn Chiến chia sẻ với nhà xuất bản.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hy vọng các nhà xuất bản cùng chung tay để thúc đẩy lĩnh vực xuất bản phát triển lên tầm cao mới, lan tỏa văn hóa đọc rộng khắp.