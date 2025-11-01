Bạn thích xem quảng cáo ở đâu?

Hãy suy nghĩ về thói quen mua hàng của chính bạn. Bạn có ra quyết định mua hàng dựa trên những nghiên cứu của riêng mình hay thông qua Google?

Hãy suy nghĩ về thói quen mua hàng của chính bạn. Bạn có ra quyết định mua hàng dựa trên những nghiên cứu của riêng mình, thông qua các thông tin bạn tìm thấy từ các công cụ tìm kiếm như Google không? Tất nhiên là có! Bạn có liên hệ với bạn bè đồng nghiệp của mình thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và hỏi họ về các sản phẩm dịch vụ mà bạn quan tâm không? Tất nhiên không chỉ một mình bạn làm như vậy.

Tuy nhiên, nhiều người bán hàng lại không tiếp cận được bạn trong quá trình này.

Internet đem tới cho cả người bán và người mua vô vàn sự lựa chọn. Ảnh: Linkedln.

Trong những năm trước khi vào đại học, con gái tôi đã nghiên cứu các đại học bằng cách tìm kiếm trên Internet và hỏi thăm bạn bè. Trong suốt những năm trung học, con tôi đã cẩn thận thu hẹp lựa chọn của mình xuống còn một số ít các trường phù hợp. Khi đến hạn đăng ký thì con bé đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, vào những tháng trước thời hạn nộp đơn, con tôi nhận được hàng trăm gói thư trực tiếp rất đắt tiền từ các trường đại học trên thế giới. Nhiều trường gửi cho con bé những phong bì lớn dày cộm, chứa các tập tài liệu quảng cáo bóng bẩy hàng trăm trang. Những nỗ lực này hoàn toàn bị lãng phí bởi con gái tôi vốn đã quyết định bằng cách tự nghiên cứu trên Internet. Khoản đầu tư khổng lồ vào quảng cáo qua thư trực tiếp đơn giản là không hiệu quả.

Tôi muốn tạm dừng ở đây một chút để làm rõ điều này. Khi nói về các nguyên tắc mới và so sánh với các nguyên tắc cũ, tôi không có ý đề nghị rằng tất cả mọi tổ chức đều nên bỏ ngay các chương trình tiếp thị và quan hệ công chúng hiện tại để chuyển sang chỉ sử dụng các ý tưởng trong cuốn sách này. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng cách tiếp thị duy nhất nên làm là trên Internet.

Nếu các quảng cáo trên báo chí, danh bạ điện thoại, tiếp cận phương tiện truyền thông và các chương trình khác đang hiệu quả đối với bạn thì rất tuyệt vời! Hãy cứ tiếp tục! Nhiều chương trình tiếp thị và quan hệ công chúng luôn dành chỗ cho các kỹ thuật truyền thống.

Dù vậy, rõ ràng là ngày nay, nhiều người đang giải quyết vấn đề bằng cách chuyển sang sử dụng Internet. Tôi chắc chắn bạn cũng vậy. Chỉ cần suy nghĩ về những thói quen của chính bạn khi xem xét việc mua hàng.

Hãy xem xét một hình thức tiếp thị khác, nghệ thuật tìm việc làm mới. Cứ mỗi tháng lại có vài lần tôi nhận được các email hoặc điện thoại từ những người đang tìm việc làm. Họ thường gửi sơ yếu lý lịch cho tôi và muốn kết nối với tôi để tìm việc. Những gì họ thực sự đang làm là quảng cáo một sản phẩm (sức lao động của họ) bằng cách gửi cho tôi một email mà tôi không hề yêu cầu.

Giống như các công ty xe hơi và các đại học, những người tìm việc dạng này đang quảng cáo một sản phẩm. Tuy nhiên, đại đa số những người này không định vị được bản thân họ để họ được tìm thấy trên Internet, bởi vì họ không có website cá nhân, họ không viết blog hoặc tạo các video trực tuyến. Và có thể ngoài Facebook hoặc LinkedIn, họ không tích cực hoạt động trên các mạng xã hội. Họ không tạo ra những nội dung giúp nhà tuyển dụng tìm thấy họ khi một công ty cần nhân viên mới.

Nếu bạn không hiện diện và không tham gia ở những nơi và vào những thời điểm mà khách hàng hiện diện, thì bạn đang để mất các công việc kinh doanh tiềm năng của mình - cho dù bạn đang tìm việc làm hay đang tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của công ty, tổ chức của bạn. Tệ hơn, nếu bạn cố gắng áp dụng các kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những chương trình quảng cáo và quan hệ công chúng dựa trên các phương tiện truyền thông chính thống vào những nỗ lực trực tuyến, bạn sẽ không thành công.

Vì vậy, hãy dành một phút để tự hỏi bản thân câu hỏi đơn giản này: Các chương trình quảng cáo và quan hệ công chúng hiện tại của tôi đang hoạt động như thế nào?