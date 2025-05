Bán tải đang đi bất ngờ lùi lại, xe sau húc trúng có phải bồi thường?

Diễn biến qua clip cho thấy chiếc xe bán tải đã cố ý lùi lại để tông vào đầu chiếc xe gắn camera hành trình, đây là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh một xe bán tải sang đường ẩu, lấn làn, rồi lao sang làn đường ngược chiều, bất ngờ lùi lại khiến xe sau húc vào đít. Hình ảnh được camera hành trình của xe bị đâm ghi lại.

Clip nhận được nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc cho rằng, tài xế xe bán tải lái xe ẩu, “đi như say rượu” hay “đi ô tô mà cứ như đi xe máy”… Theo phản ánh, tình huống xảy ra tại cầu Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam.

Nhiều ý kiến băn khoăn, với cách điều khiển phương tiện của chủ xe bán tải như vậy có vi phạm hay không? Xe sau húc vào đít xe bán tải có phải bồi thường?.

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của người điều khiển xe bán tải là vi phạm Luật Giao Trật tự, thông đường bộ và có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính của người điều khiển chiếc xe ô tô này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thiệt hại tài sản của chiếc ô tô gắn camera hành trình từ 2.000.000 đồng trở lên và chủ phương tiện này đề nghị xử lý thì cơ quan điều tra có thể xử lý hình sự đối với người điều khiển xe bán tải về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự

Trường hợp thiệt hại tài sản chưa đến 2.000.000 đồng hoặc chủ phương tiện từ chối định giá tài sản, không đề nghị xử lý về tội cố ý làm hư hỏng tài sản thì vẫn có thể xử lý người điều khiển chiếc xe ô tô tải về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự với chế tài là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

“Với cách điều khiển phương tiện của tài xế xe bán tải cho thấy người này coi thường pháp luật, không chỉ vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông được bộ mà còn có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây là hành vi rất đáng trách lại xảy ra vào dịp nghỉ lễ khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Do đó, tôi cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong những dịp lễ lớn”, luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ.