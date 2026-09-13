Bạn không cần đợi đến tuổi già mới học cách sống thanh thản

Có những bài học về tuổi già nếu hiểu sớm, chúng ta sẽ có thêm thời gian để sống khác đi.

Ở tuổi 87, bác sĩ tâm thần người Hàn Quốc, Rhee Kun Hoo bắt đầu viết cuốn sách Để thanh thản khi về già. Khi ấy, ông đã có lưng còng, một mắt mờ sau một lần ngã cầu thang và 7 vấn đề sức khỏe khác nhau. Nhưng thay vì viết một cuốn sách than thở về tuổi tác, ông chọn kể lại cách mình học sống vui trong một cơ thể đang dần thay đổi, khi công việc, vị thế xã hội, sức khỏe và những mối quan hệ quen thuộc đều không còn như trước.

Điều thú vị là Để thanh thản khi về già không thực sự chỉ dành cho người già. Ngược lại, đây có thể là cuốn sách đáng đọc khi chúng ta vẫn còn trẻ, bởi tuổi già không bắt đầu vào ngày nhận quyết định nghỉ hưu. Nó được chuẩn bị từ rất lâu trước đó, qua cách chúng ta chăm sóc sức khỏe, sử dụng tiền bạc, duy trì tình bạn, đối xử với gia đình và xây dựng một đời sống có ý nghĩa bên ngoài công việc.

Sách Để thanh thản khi về già của bác sĩ tâm thần người Hàn Quốc, Rhee Kun Hoo.

Già đi không chỉ là chuyện của cơ thể

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ sức khỏe là thứ mặc định. Chỉ đến khi cơ thể bắt đầu lên tiếng, con người mới nhận ra có những điều từng rất bình thường như đi nhanh, leo cầu thang, nhớ một cái tên hay tự mình làm mọi việc lại không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi.

Rhee Kun Hoo không cố phủ nhận sự thật ấy. Ông cũng không cổ vũ một kiểu lạc quan rằng "tuổi tác chỉ là con số". Với ông, già đi là một quá trình có thật, đi kèm những mất mát mà mỗi người cần học cách chấp nhận. Chính vì vậy, thanh thản không nhất thiết là sống trong một cơ thể hoàn hảo, mà là biết cách tiếp tục tận hưởng cuộc sống ngay cả khi mọi thứ không còn hoàn hảo.

Già đi là một quá trình có thật, đi kèm những mất mát mà mỗi người cần học cách chấp nhận. Ảnh: Magnific.

Góc nhìn này đặc biệt đáng suy ngẫm trong một xã hội luôn đề cao năng suất, sự trẻ trung và khả năng kiểm soát. Chúng ta quen với việc phải khỏe hơn, thành công hơn, sở hữu nhiều hơn. Nhưng càng trưởng thành, có lẽ một câu hỏi quan trọng không kém là: Nếu một ngày mình không còn làm được nhiều như hôm nay, mình sẽ còn điều gì để vui?

Đừng đợi đến khi cô đơn mới tìm kiếm kết nối

Nhiều người chỉ nghĩ đến cô đơn khi về già, nhưng thực tế, đây không phải vấn đề của riêng người cao tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khoảng một trong 6 người trên thế giới trải nghiệm sự cô đơn, và tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. WHO cũng nhấn mạnh những kết nối xã hội chất lượng cao có vai trò thiết yếu đối với sức khỏe và hạnh phúc ở mọi độ tuổi.

Đừng đợi đến khi cô đơn mới tìm kiếm kết nối. Ảnh: Magnific.

Điều này cũng tương đồng với kết quả từ Harvard Study of Adult Development, một trong những nghiên cứu dài hạn nổi tiếng nhất về đời sống con người. Bác sĩ tâm thần Robert Waldinger, người dẫn dắt nghiên cứu, cho biết những người hạnh phúc và khỏe mạnh hơn thường là những người có các mối quan hệ ấm áp, gắn kết với người khác.

Tác giả nhấn mạnh: "Trước khi than thở là mình cô đơn, bạn thử nghĩ lại xem có thật là vậy không. Vì tôi dám chắc nếu thật sự nỗ lực tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy một vài người mà mình có thể nương tựa trong những lúc cô đơn. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Hãy hẹn gặp họ một cách vui vẻ. Đôi khi một hành động đơn giản như vậy lại có thể mang đến niềm vui khó diễn tả bằng lời".

Đọc về tuổi già để sống tốt hơn khi còn trẻ

Có lẽ giá trị lớn nhất của Để thanh thản khi về già nằm ở việc cuốn sách khiến người đọc nhìn tuổi già không như một dấu chấm hết, mà như một phần tự nhiên của hành trình sống.

Đọc về tuổi già để sống tốt hơn khi còn trẻ. Ảnh: Pinterest.

Với người trẻ, đó là lời nhắc đừng đánh đổi tất cả mối quan hệ và niềm vui đời thường để chạy theo thành tích. Với người trung niên, đó là cơ hội để hiểu hơn những thay đổi đang diễn ra với cha mẹ, đồng thời chuẩn bị cho chính mình. Với người cao tuổi, đó là sự đồng hành của một người đã thực sự bước vào chặng đường ấy và nói về nó bằng sự tỉnh táo, hài hước và chân thành.

Chúng ta không thể quyết định mình sẽ già đi như thế nào. Nhưng chúng ta có thể quyết định hôm nay mình sẽ sống ra sao.

Có thể đó là lý do nên đọc Để thanh thản khi về già trước khi thật sự "già đi": để hiểu thanh thản không phải món quà chỉ xuất hiện ở cuối đời. Nó là một cách sống cần được chuẩn bị từ hôm nay.