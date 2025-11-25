Bán hơn 3.400 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu/m2

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công khai bán hơn 3.400 căn hộ nhà ở xã hội dành cho công nhân ở phường Nếnh với giá từ 13 triệu đồng/m2.

Cụ thể, dự án chào bán đợt này là dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), xây dựng trên lô CT.1, CT.2 có tổng diện tích hơn 32.270 m2. Dự án bao gồm các hạng mục: Nhà ở xã hội cao tầng; sân, đường, cây xanh, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh đồng bộ.

Các tòa chung cư dùng để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án này cao 20 tầng; tổng diện tích xây dựng khoảng 12.800 m2; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 256.000 m2. Các căn hộ để ở có diện tích sử dụng từ 25 m2 đến 70 m2; không gian sinh hoạt cộng đồng; không gian để xe; các không gian chức năng khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt của chung cư. Dự án đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 12.000 người.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/11 đến ngày 15/12. Tổng số có 2.787 căn hộ, trong đó số căn hộ để bán là 2.449 căn. Số lượng đã bán thành công là 2.359 căn. Số lượng để bán còn lại là 90 căn hộ. Số để cho thuê 338 căn hộ. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội phân khu lô CT1 là 13,4 triệu đồng/m2. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội phân khu lô CT2 là 14,5 triệu đồng/m2.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại lô CT3, CT4 tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) cũng được chào bán đợt này. Công trình của dự án được xây dựng có tổng diện tích 20.773 m2, gồm các hạng mục: Nhà ở xã hội cao tầng; sân, đường, cây xanh, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh đồng bộ. Dự án đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 8.000 người.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/11 đến ngày 15/12. Số căn hộ để bán là 1.158 căn. Số lượng đã bán thành công là 1.038 căn. Số lượng để bán còn lại là 120 căn. Số để cho thuê là 344 căn hộ. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội phân khu lô CT3, CT4 là 16,8 triệu đồng/m2.