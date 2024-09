Bạn gái Ronaldo xuất hiện gợi cảm

Taylor Russell, tình cũ Harry Styles, tiếp tục "buổi diễu hành thời trang" với bộ váy lụa đen cut-out, khoe chân dài. Mũ trùm đầu liền áo trở thành điểm nhấn. Russell sinh năm 1994, là diễn viên người Canada. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô là Judy Robinson trong series Lost in Space. Bones And All cũng là phim giúp cô được yêu mến. Ảnh: JustJared.