Bạn gái của Nhâm Mạnh Dũng gia nhập 'đường đua bikini'

Trong loạt ảnh mới đây, Đồng Thị Hoa Mỹ - bạn gái của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trên bãi biển. Không chạy theo xu hướng khoe da thịt quá đà, nàng WAGs lựa chọn phong cách gợi cảm vừa đủ, tôn dáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và thanh lịch.

Hoa Mỹ diện bikini dây tối giản màu đen phối chấm bi nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo trễ vai dài tay hoặc áo phông oversized. Kiểu phối đồ mang đến cảm giác vừa kín vừa hở, gợi cảm nhưng không phô trương, đúng với phong cách thời trang mà cô nàng theo đuổi. Những phụ kiện như túi cói, dép tông và mũ rộng vành càng giúp Hoa Mỹ hoàn thiện phong cách beachwear hiện đại.

Bên cạnh vóc dáng cân đối và làn da mịn màng, Hoa Mỹ còn ghi điểm nhờ nụ cười tươi tắn và thần thái rạng rỡ trong từng khung hình. Đáng chú ý, bạn gái của Mạnh Dũng mang theo cả máy ảnh chuyên dụng, thể hiện đam mê nhiếp ảnh và gu thẩm mỹ ổn định.

Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, Hoa Mỹ vẫn tạo được dấu ấn riêng mỗi lần "lên sóng". Hình ảnh bikini lần này tiếp tục khẳng định sự chỉn chu trong phong cách và nét cuốn hút tự nhiên của cô.

Với vóc dáng lý tưởng và gu ăn mặc ngày càng lên tay, Đồng Thị Hoa Mỹ hứa hẹn sẽ là một trong những nàng WAGs nổi bật nhất hậu trường của bóng đá Việt Nam.

