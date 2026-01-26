Bản đồ giúp 'biết mình, biết ta' thời hiện đại

Cuốn sách "IR MAP - Bản đồ tới tự do" đề xuất phương thức để mỗi người có thể thấu hiểu bản thân, từ đó thấu hiểu những người xung quanh và cuối cùng là giúp mọi người đạt được hiệu quả tối ưu trong giao tiếp.

Sách IR Map - Bản đồ tới tự do. Ảnh: B.N.

Nicole Vu (tên thật Vũ Hương Giang) là chuyên gia nghiên cứu và đào tạo các liệu pháp tâm lý ứng dụng quốc tế. Cô là người khởi xướng và phát triển mô hình IR MAP (viết tắt của International Representational: Mode - Access - Pattern - Kênh - Truy cập - Khuôn mẫu).

Với mong muốn giúp mỗi người có thể thấu hiểu bản thân, từ đó thấu hiểu những người xung quanh và cuối cùng là giúp mọi người đạt được hiệu quả tối ưu trong giao tiếp, Nocole Vu (chủ biên) cùng ba đồng tác giả Nguyễn Phương Lan, Trịnh Ngọc Minh Châu và Nguyễn Gia Bảo thực hiện cuốn sách IR MAP - Bản đồ tới tự do.

Từ trải nghiệm hàng trăm ca làm việc thực tế, từ những câu chuyện có thật về những con người đã được khai vấn, hỗ trợ để từng bước tìm lại chính mình, các tác giả đã đúc rút thành cuốn sách IR MAP - Bản đồ tới Tự Do.

Phần đầu của cuốn sách gồm 13 câu chuyện, tương ứng với 13 con người khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống. Họ tìm đến chuyên gia khai vấn khi đang mắc kẹt trong những mối quan hệ quen thuộc: với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng và những người xung quanh.

Qua từng câu chuyện cụ thể ấy, có thể thấy những vấn đề mà ta phải đối mặt thực ra là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải trong cuộc sống.

Nhóm tác giả sẽ dẫn dắt độc giả lần theo rào cản tâm lý vô hình, vén màn những hiểu lầm và cùng cởi bỏ những nút thắt trói buộc tâm trí con người. Qua đó, bạn đọc có thể thấy sự thay đổi luôn bắt đầu từ việc nhận diện và thấu hiểu.

Chủ biên của cuốn sách. Ảnh: FBNV.

Phần hai của sách là “chìa khóa” IR Map. Đây là một công cụ giúp con người hiểu cách não bộ ghi nhớ và xử lý thông tin. Điểm khác của IR Map so với các phương pháp tự phát triển bản thân khác là sự tập trung vào nghiên cứu hành vi biểu hiện dựa trên giác quan của mỗi người, đó là: thị giác, thính giác, cảm giác và logic.

Đây không phải là những giác quan có thể thay đổi theo thời gian về mặt tuổi tác mà là giác quan thuộc về năng lực. Hệ thống IR Ma như tấm gương phản chiếu, giúp mỗi người nhìn rõ chính mình với những sắc thái nội tâm phức tạp mà còn giúp con người nhìn rõ thế giới nội tâm của người khác.

Đó là tấm bản đồ tâm trí chi tiết, hé lộ cách chúng ta tiếp nhận, xử lý và biểu đạt thông tin. Khi chúng ta hiểu được tấm bản đồ này, mỗi người có thể tự do di chuyển trong mọi cuộc giao tiếp.

IR Map - Bản đồ tới tự do đề cập đến những thông tin liên quan đến ngôn ngữ riêng và cách tâm trí con người vận hành. Đây không chỉ là tập hợp các “mẹo nhỏ” mà là nền tảng kiến thức.

Cuốn sách này không chỉ dành cho những người đang tìm kiếm giải pháp tâm lý, mà còn dành cho bất kỳ ai khao khát có cuộc sống trọn vẹn hơn, muốn cải thiện các mối quan hệ và muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.