Cách người Việt tìm quán ăn bản địa có nhiều thay đổi, từ tiếng lành đồn xa đến review trên mạng xã hội. Và Coca-Cola Foodmarks xuất hiện như cầu nối tự nhiên với người yêu ẩm thực

Giữa dòng chảy hiện đại, chiếc "la bàn ẩm thực" Coca-Cola Foodmarks xuất hiện như một cầu nối tiện lợi và tự nhiên, giúp người trẻ dễ dàng tìm thấy quán ngon quanh mình.

Từ lời truyền miệng đến nhịp sống số

Nhìn lại thói quen ẩm thực qua nhiều năm, cách người Việt tìm kiếm và thưởng thức bữa ăn thay đổi đáng kể. Thuở trước, quán ăn ngon thường được biết đến qua lời truyền miệng của người sành ăn trong khu phố.

Bước vào thời đại số, mạng xã hội mang đến diện mạo mới cho việc đi ăn. Hàng trăm video review bắt mắt có thể dẫn thực khách đến vô số địa điểm mới chỉ sau vài giây. Câu hỏi giờ đây không chỉ là “ăn gì”, mà còn là làm sao chọn được quán chất lượng, hợp gu giữa biển thông tin ấy. Dù cách tìm kiếm thay đổi, thực khách vẫn luôn cần điểm tựa tin cậy để không phải đánh cược bữa ăn.

Thấu hiểu điều đó, Coca-Cola Foodmarks ra đời như một chiếc “la bàn” trực tuyến, giúp việc tìm quán ngon dễ dàng hơn thông qua 2 tính năng nổi bật tại foodmarks.coca-cola.com.

Coca-Cola Foodmarks ra đời như chiếc “la bàn” trực tuyến cho người dùng.

Với tính năng “Ăn ngon ngay gần bạn”, hệ thống định vị vị trí và hiển thị quán ăn chất lượng xung quanh, giúp thực khách nhanh chóng tìm được địa điểm phù hợp. Chia sẻ về sự tiện lợi này, bạn Trúc Viên (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết: "Mỗi lần đi ăn trưa là mất cả nửa tiếng bàn lùi vì mình thì muốn tìm quán mới để ăn thử nhưng chị mình thì sợ lỡ trúng quán dở. Khi biết Foodmarks, tụi mình chỉ cần tìm quán ngon ngay gần đây rồi ‘chốt đơn’. Đồ ăn đảm bảo ngon, kèm thêm lon Coca-Cola nữa để tăng hương vị hơn”.

Trong khi đó, “Top Foodmarks” tổng hợp địa điểm được cộng đồng yêu thích và bình chọn, trở thành gợi ý đáng tin cậy cho buổi tụ tập. Coca-Cola đưa ra bộ tiêu chuẩn ban đầu gồm món ăn ngon, không gian sạch sẽ, an toàn và câu chuyện văn hóa thú vị. Tuy nhiên, chính trải nghiệm thực tế cùng đánh giá, bình chọn chân thật từ người dùng mới là cơ sở để các quán ăn góp mặt trên bảng xếp hạng.

Ẩm thực - bản sắc sống động của bức tranh văn hóa Việt Nam

Giá trị của những hàng quán bình dị không chỉ nằm ở trải nghiệm ẩm thực, mà còn trở thành điểm kết nối cộng đồng nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp tôn vinh di sản văn hóa gần gũi, trong đó ẩm thực đường phố là lát cắt sống động.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Coca-Cola Foodmarks triển khai các hoạt động khuyến khích giới trẻ khám phá ẩm thực Việt. Từ 20/11 đến 31/12, thực khách ghé thăm các quán ăn thuộc Foodmarks có thể check-in, gửi đánh giá để ghi dấu hành trình ẩm thực và làm phong phú thêm bản đồ ẩm thực chung. Đặc biệt, người tham gia còn có cơ hội nhận quà từ Coca-Cola cùng voucher 10.000 đồng từ GrabFood để đặt món tại nhà.

Chuỗi hoạt động của Coca-Cola Foodmarks diễn ra xuyên suốt ngày lễ Văn hóa Việt Nam.

Là bạn trẻ yêu thích khám phá hàng quán, Hoàng Nam (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Cuối tuần, khi đi ăn bò né cùng nhóm bạn, mình mở Foodmarks check-in tại quán thì nhận được mã ưu đãi GrabFood. Hôm sau 'lười nấu lười ra đường', mình mở app đặt món từ quán Foodmarks rồi kẹp voucher vào, có ngay bữa trưa ngon lành, quá tiện”. Bên cạnh đó, vào ngày 24-29/11, 10.000 combo món ngon cùng Coca-Cola, kèm ưu đãi hấp dẫn tại các quán đỉnh Foodmarks trên Grabfood chờ người dùng săn đón.

Tinh thần tôn vinh ẩm thực còn được hiện thực hóa sống động trên đường phố thông qua chuỗi hoạt động "Ăn món ngon - Mừng ngày Văn hóa Việt Nam" cùng city tour Coca-Cola Foodmarks.

Người tham gia có thể thưởng thức các món ngon khi dừng chân tại tọa độ của city tour Coca-Cola Foodmarks.

Các bạn trẻ có thể theo dõi fanpage Coca-Cola, tìm hiểu cách thức đăng ký để nhận cơ hội tham gia chuyến hành trình khám phá nét đẹp văn hóa và nhịp sống đô thị tại TP.HCM, Hà Nội (24-28/11) và ở TP Huế (24/11-24/12). Đoàn xe sẽ đưa các nhóm bạn thân dạo quanh những góc phố biểu tượng, trước khi dừng chân tại tọa độ Foodmarks quen thuộc để cùng thưởng thức, ăn mừng và cảm nhận trọn vẹn phong vị ẩm thực bản địa.

Với người sành ăn, khám phá quán mới không chỉ là ăn ngon, mà còn là hành trình tìm kiếm trải nghiệm nguyên bản. Đừng để câu hỏi “Hôm nay ăn gì?” cản bước bạn khám phá ẩm thực. Độc giả có thể truy cập foodmarks.coca-cola.com, tìm quán qua “Ăn ngon ngay gần bạn” và “Top Foodmarks”, rồi rủ hội bạn thân ghé thăm, ủng hộ hàng quán địa phương và tận hưởng khoảnh khắc sảng khoái cùng Coca-Cola.