Bạn có thực sự hiểu GDP, lạm phát và các thuật ngữ kinh tế?

Trong "Economics", Philip Coggan cho thấy những thuật ngữ như GDP, lạm phát hay lãi suất không chỉ là khái niệm kinh tế, mà còn là chìa khóa để hiểu các biến động của thời cuộc.

Sách Economics - Hiểu thuật ngữ kinh tế để nắm bắt biến động thời cuộc. Ảnh: ML.

GDP, lạm phát, lãi suất hay thất nghiệp xuất hiện dày đặc trên các bản tin vì gắn với những biến động tác động trực tiếp đến đời sống. Thế nhưng, người bình thường thực sự hiểu được bao nhiêu về các khái niệm ấy? Trong Economics - Hiểu thuật ngữ kinh tế để nắm bắt biến động thời cuộc, Philip Coggan giải mã những thuật ngữ kinh tế quen thuộc, giúp độc giả hiểu rõ hơn các biến động của đời sống và thời cuộc.

Kinh tế học không ở đâu xa đời sống

Ngay từ phần giới thiệu, Philip Coggan thừa nhận kinh tế học là lĩnh vực có ảnh hưởng sâu rộng nhưng cũng thường xuyên gây tranh cãi. Các nhà kinh tế không ít lần bị chế giễu vì những dự báo sai lệch, song điều đó không làm giảm vai trò của kinh tế học trong việc lý giải những vấn đề tác động đến đời sống hàng ngày.

Theo ông, kinh tế thường là vấn đề quan trọng nhất trong các kỳ bầu cử, chi phối lựa chọn của cử tri và ảnh hưởng đến tương lai của các quốc gia. Tăng trưởng kinh tế trong hai thế kỷ qua cũng đã làm thay đổi căn bản đời sống con người, từ tuổi thọ, dinh dưỡng cho đến điều kiện lao động.

Tuy nhiên, cuốn sách không tìm cách áp đặt một đáp án duy nhất cho các vấn đề kinh tế. Coggan cho rằng tranh luận là đặc điểm vốn có của kinh tế học. Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009, chẳng hạn, một số nhà kinh tế kêu gọi thắt chặt chi tiêu công để giảm thâm hụt, trong khi số khác đề xuất mở rộng chi tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Cuốn sách trình bày các quan điểm khác nhau để người đọc tự cân nhắc và đánh giá.

Một trong những điểm mạnh của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận độc giả phổ thông. Coggan không viết một giáo trình kinh tế học, mà một cuốn cẩm nang giúp người đọc làm quen với các khái niệm quan trọng thông qua lối diễn giải đơn giản, dễ hiểu.

Nhờ vậy, kinh tế học hiện lên như một lăng kính để nhìn nhận thế giới hơn là tập hợp những công thức khô khan. Cuốn sách giúp người đọc hiểu điều gì đang diễn ra đằng sau các bản tin về lãi suất, nợ công, xung đột thương mại hay suy thoái kinh tế.

Hiểu đúng thuật ngữ để "đọc" đúng thời cuộc

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của cuốn sách là làm rõ ý nghĩa thực sự của những thuật ngữ vốn thường bị hiểu theo cảm tính. GDP là ví dụ tiêu biểu. Đây là thước đo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế, nhưng không hoàn hảo như nhiều người tưởng. Ngay cả Simon Kuznets - người phát triển những ước tính đầu tiên về tổng sản phẩm quốc dân - cũng từng cảnh báo rằng “phúc lợi của một quốc gia khó có thể suy ra từ thước đo thu nhập quốc dân”.

Tác giả sách Philip Coggan từng là phóng viên của The Economist và The Financial Times. Nguồn: cambridgeliteraryfestival.

GDP không tính đến những công việc không được trả lương như chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già hay làm việc nhà; không phản ánh chi phí môi trường và cũng không đo lường nhiều giá trị khiến cuộc sống trở nên đáng sống hơn.

Tương tự, thất nghiệp không đơn giản là số người không có việc làm. Học sinh, sinh viên toàn thời gian, người chăm sóc người thân hay những người đã rời khỏi thị trường lao động đều khiến việc thống kê trở nên phức tạp hơn tưởng tượng. Coggan cũng lưu ý rằng số liệu thất nghiệp đôi khi chịu ảnh hưởng bởi cách xây dựng tiêu chí hưởng trợ cấp, khiến những con số tưởng như khách quan cũng cần được đọc với sự thận trọng.

Lạm phát cũng không chỉ là cảm giác “cái gì cũng đắt lên”. Việc xây dựng giỏ hàng hóa, thay đổi thói quen tiêu dùng hay khác biệt trong cơ cấu chi tiêu giữa các nhóm dân cư đều ảnh hưởng đến cách đo lường mức tăng giá. Chẳng hạn, khi giá thịt bò tăng mạnh, người tiêu dùng có thể chuyển sang mua thịt gà; những thay đổi trong hành vi tiêu dùng như vậy khiến việc tính toán lạm phát phức tạp hơn nhiều so với cảm nhận thường ngày.

Giữa bối cảnh thế giới đối mặt với xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ và áp lực lạm phát, những khái niệm kinh tế giúp người đọc nhận ra tính hệ thống của các biến động, thay vì chỉ nhìn thấy những mảnh tin tức đơn lẻ.

Bằng lối viết rõ ràng và dễ tiếp cận, Philip Coggan cho thấy kinh tế học không chỉ dành cho chuyên gia. Trong một thế giới đầy biến động, cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn những lực lượng đang định hình đời sống và thời cuộc.