Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự hai tỉnh

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y ông Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, sáng 10/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 đã bỏ phiếu bầu ông Bùi Huy Vĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Tuyên Quang, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Dương; đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc điều động ông Lê Ngọc Bình đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tiếp nhận bà Phạm Thu Trang, Chánh Văn phòng Sở Công Thương đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.