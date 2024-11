Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Sáng 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon, Tum bày tỏ mong muốn và tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Đức Tuy tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức, đầu tư nhiều hơn nữa về thời gian, trí tuệ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững sự đoàn kết, thống nhất lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Kon Tum, lãnh đạo tỉnh các thời kỳ đã quan tâm giúp đỡ, tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng.

Theo ông Nguyễn Đức Tuy, đây vừa là vinh dự của bản thân, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách cao cả đối với ông.

