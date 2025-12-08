Bài tarot Việt bị làm giả ở nước ngoài, bán ngược lại thị trường Việt

Bộ bài tarot do Comicola phát hành tại Việt Nam bị in lậu ở nước ngoài, rồi được bán ngược lại thị trường Việt.

Mới đây, Comicola - một đơn vị sản xuất truyện tranh, nhiều sản phẩm liên quan tới văn hóa, giải trí Việt - mới thông báo sản phẩm bộ bài tarot bị làm giả, được bán trên sàn thương mại điện tử quen thuộc, gian hàng bán ở nước ngoài.

Bài đăng trên fanpage Comicola. Ảnh: Comicola.

Cụ thể, theo thông tin từ Comicola, đơn vị nhận được phản hồi từ 1-2 tháng trước từ khách hàng quốc tế về sản phẩm Ocean From The Sky Tarot, tác giả Natsumi (Huỳnh Hương), Comicola sản xuất và phát hành, bị làm giả và đang lưu hành trên thị trường không chính thống ở nước ngoài.

Trong khi đơn vị vẫn đang xử lý vấn đề này, các sản phẩm in lậu từ nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện trên sàn thương mại điện tử Shopee thông qua các shop xuyên biên giới.

Đặc điểm nhận biết hàng giả là chất liệu in kém, không có sách hướng dẫn đi kèm mà có một mã QR để tải sách ở mặt sau. Bản in lậu còn thay đổi thiết kế hộp thành hộp âm dương (là một mẫu bao bì có thân hộp và nắp đậy riêng biệt - PV). Giá của sản phẩm lậu chỉ hơn 300.000 đồng, so với giá bìa của sản phẩm gốc là 850.000 đồng. Sản phẩm Ocean From The Sky Tarot, do Comicola sản xuất và phát hành, được in trên giấy tarot ngoại nhập, phủ véc ni 2 mặt, lá bài mạ cạnh hologram và ép kim, hộp clamshell nam châm.

Anh Nguyễn Khánh Dương - CEO Comicola - cho biết nhóm làm lậu giao dịch qua các nhóm chat kín.

"Họ hoạt động ở một thị trường cá nhân, chuyền tay nhau sản phẩm, bán qua các kênh riêng, nhóm chat của họ. Do vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể nhờ các đại lý ở nước ngoài cảnh báo đến người mua về sự tồn tại của bản lậu này", anh chia sẻ.

Dự án Ocean From The Sky Tarot đang nổi lên ở thị trường Trung Quốc. Nhiều đại lý tại Trung Quốc đã liên hệ Comicola để mua bản quyền. Riêng tại thị trường của nước này, bộ bài đã bán được khoảng gần 1.000 bộ, với giá bán lẻ khoảng trên dưới 1 triệu đồng/bộ.

Song song với sự thành công quốc tế, bộ bài cũng bị làm giả tại nước ngoài và tràn ngược lại về Việt Nam. CEO Comicola cho biết đơn vị đã báo cáo hàng lậu với Shopee bằng chức năng "báo cáo hàng lậu" ở trang chi tiết sản phẩm qua tài khoản chính của Comicola. Hiện tại đơn vị chưa nhận được phản hồi gì từ Shopee.

Comicola đã báo cáo hàng giả với Shoppe nhưng chưa nhận được phản hồi. Ảnh: NVCC.

Dự án Ocean From The Sky Tarot đang nổi lên ở thị trường quốc tế do thắng giải một cuộc thi Tarot ở Thái Lan, và các hình ảnh về bộ sản phẩm này viral trên Xiaohongshu (một ứng dụng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử của Trung Quốc - PV).

Đơn vị khuyến cáo người dùng đặt mua trực tiếp tại các đại lý uy tín trong nước và tại thị trường quốc tế.

Đơn vị đang tiếp tục liên hệ với sàn thương mại để báo cáo về vụ việc.