Bài phát biểu truyền lửa của Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh tế

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê nhắn nhủ các tân cử nhân, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ hãy đi đừng ngại tâm bão, hãy mạnh dạn bước để mình lớn hơn, để thay đổi cuộc đời...

Tân cử nhân của Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Chiều 28/7, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB - VNU), đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp tháng 7/2024.

112 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Theo thống kê của trường, đợt tốt nghiệp tháng 7/2024 có 13 nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ, 85 học viên tốt nghiệp thạc sĩ và 934 tân cử nhân. Trong đó, 112 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 509 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Tổng số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc chiếm tỷ lệ 66,4% số sinh viên tốt nghiệp đợt này.

Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã trao tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho 6 sinh viên khóa QH-2020-E. Các em đã đạt thành tích xuất sắc khóa học, tốt nghiệp thủ khoa các ngành.

"Những 'trái chín' mà các bạn có hôm nay đã được các thầy cô nuôi dưỡng, chăm chút bằng những giờ học kỷ luật, bằng những bài tập tưởng chừng chỉ muốn bỏ dở. Nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả", PGS.TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Thành hy vọng đứng trước những thách thức mới, các tân cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học hỏi, luôn giữ tinh thần mãnh mẽ, quyết tâm trong mọi hoạt động, không ngại khó khăn, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Kinh tế. Ảnh: NTCC.

Bài phát biểu truyền cảm hứng

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế, cho biết trong thời gian học tập, các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã được đào tạo trong môi trường học thuật quốc tế khác biệt tại Việt Nam. Điều này thể hiện bằng việc du học và trao đổi “không mất phí đào tạo” giữa sinh viên của UEB với sinh viên nước ngoài từ hơn 50 trường đại học danh tiếng top 200 thế giới.

Các bạn có cơ hội được tiếp cận các kiến thức từ trong và ngoài nước, nhà trường hiện thực hóa ngoại giao tri thức của nhà trường, đưa ra nhiều chính sách góp phần phát triển kinh tế nước nhà trong thời kỳ mới.

Ông Lê cũng gửi lời nhắn nhủ, tiếp lửa cho các tân cử nhân, tân thạc sĩ, tiến sĩ trong lễ tốt nghiệp.

Tri Thức - Znews trích bài bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Trúc Lê:

"Lễ tốt nghiệp hôm nay là ngày mà các em chính thức tuyên bố với xã hội rằng một lớp thanh niên tài năng của Đại học Kinh tế, một lớp thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng mang tâm - đức - trí - tài của mình để phụng sự cho đất nước và Tổ quốc.

Sau buổi lễ ngày hôm nay cũng là lúc thầy và trò chúng ta tạm chia tay sau 4 năm bên nhau, cùng nhau học tập và rèn luyện, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, cùng phát triển các kỹ năng thực chiến, cùng viết nên các ký ức tuổi thanh xuân học trò đáng nhớ. Các em cũng đã trải nghiệm được nhiều văn hóa học tập khác nhau trên thế giới và cùng nhau tạo ra các giá trị tốt đẹp cho nhà trường, cho xã hội...

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê truyền lửa tới các tân cử nhân, tân thạc sĩ, tiến sĩ trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

...Vào thời khắc quan trọng này, trước khi các em tạm biệt ngôi nhà UEB để tiếp tục hành trình mới của cuộc đời, thầy mong những lời tâm huyết hôm nay thầy gửi trọn đến các em cũng được các em mang theo trong ba lô vào đời của mình.

Điều đầu tiên, thầy mong các em hãy luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại các mặt đối lập, giống như có ngày - có đêm, có sáng - có tối, có vui - có buồn.

Nó có thể bắt nguồn từ những phút giây nông nổi, bồng bột, dại khờ, kiêu ngạo… của tuổi trẻ. Nó có thể khiến các em phải trả một cái giá nào đó nhưng đừng vội đánh mất niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp này. Hãy biến tất cả những góc tối đó, những nốt nhạc trầm đó trở thành nét đẹp trọn vẹn trong cuộc đời của các em.

Điều thứ hai thầy muốn nói với các em rằng chúng ta hãy cùng nhau sống với lòng nhân ái. Chúng ta cùng nhau đề cao tấm lòng lương thiện và sự trân quý. Các em đã học được cách đặt trái tim thật gần và phóng tầm mắt thật xa.

Các em đã học được cách biết phụng sự người khác để người khác phụng sự mình - đó là cách mà các thầy cô đã chăm chút hướng dẫn các em suốt 4 năm thanh xuân đại học.

Thầy cô luôn ở đây chờ đợi những trải nghiệm tiếp theo của các em. Hãy nhớ rằng UEB bao giờ cũng là mái nhà thân thương, nơi sẵn sàng dang tay đón các em trở về.

Điều cuối cùng, thầy mong muốn các em hãy hun đúc cho mình một ý chí kiên cường trong cuộc sống, một tinh thần trách nhiệm dân tộc cao cả.

Dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc quật cường, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc mà thầy và các em đang được hưởng bây giờ chắc chắn là thành quả của bao thế hệ cha ông đã kiên cường chiến đấu, hy sinh xương máu để giành giật từng tấc đất, ngọn đồi…

Thầy tin chắc chắc rằng dòng máu hào hùng và ý chí kiên cường của sinh viên UEB chúng ta vẫn đang đưa các em đến với lý tưởng sống cao đẹp, sống có danh dự, sống có ý nghĩa.

Hãy gắn mình vào sứ mệnh của đất nước trong thời đại này, hãy sống cống hiến, hãy thể hiện chính mình. Sẽ có những lúc các em vấp ngã, sẽ có những lúc các em nản lòng, nhưng đó chính là lúc chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm, đứng lên mạnh mẽ để bước tiếp.

Hãy đi đừng ngại tâm bão, các em hãy mạnh dạn bước để mình lớn hơn, để thay đổi cuộc đời...

Chia tay hôm nay, xin hẹn ngày gặp lại.

'Good bye to see you again'! Chúc các bạn luôn vững bước!".