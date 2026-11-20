Từng để Lee Kang-in ra đi tự do, Valencia giờ tính cho mượn Ryunosuke Sato để giúp sao trẻ số một châu Á tìm lại chỗ đứng.

Ryunosuke Sato được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á trong lúc vẫn tìm chỗ đứng tại Valencia.

Javier Aguirre từng có trong tay một trong những tài năng trẻ hay nhất châu Á ở Mallorca. Dưới thời ông, Lee Kang-in ghi 6 bàn và có 6 kiến tạo sau 36 trận La Liga mùa 2022/23, trước khi chuyển sang PSG. Ba năm sau, tại Valencia, nhà cầm quân người Mexico chưa dùng Ryunosuke Sato một phút nào ở giải đấu ấy.

Tối 19/11 tại Bangkok (Thái Lan), AFC vinh danh Sato là Cầu thủ trẻ xuất sắc châu Á, danh hiệu Lee từng nhận năm 2019 khi khoác áo Valencia. Cũng tại buổi lễ ấy, Lee, giờ là cầu thủ Atletico, được bầu là Cầu thủ châu Á thi đấu quốc tế xuất sắc nhất năm thứ hai liên tiếp.

Từ 297 phút đến ghế dự bị

Sato từng có chỗ trong đội hình Valencia. Anh đá chính bốn trong năm vòng đầu La Liga dưới thời Carlos Corberan, chơi tổng cộng 297 phút.

Sau trận gặp Sevilla ngày 11/9, tiền vệ 20 tuổi ngồi ngoài suốt bảy vòng. Cơ hội duy nhất của anh dưới thời Aguirre đến ở Copa del Rey, khi Sato đá trọn trận thắng 6-0 trước UE Tavernes, đội bóng chơi ở giải khu vực.

Aguirre đánh giá cao tốc độ của Sato và muốn anh quyết liệt hơn trong tranh chấp. Sau 12 vòng, Valencia đứng áp chót với 9 điểm và mới ghi 8 bàn. Đội bóng cần thêm phương án tấn công, nhưng một chiến thắng đậm ở cúp khó cho Aguirre biết Sato sẽ xoay xở thế nào khi bị áp sát ở La Liga.

Sato từng vượt qua một giai đoạn ít được sử dụng bằng cách rời FC Tokyo theo dạng cho mượn. Ở Tokyo, anh chủ yếu chơi tiền vệ trung tâm hoặc hộ công. Sang Fagiano Okayama, Sato thường xuyên được xếp đá chạy cánh với nhiệm vụ lên công về thủ. Anh chơi 28 trận J1 League năm 2025 và giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất giải.

Valencia giờ tính cho mượn Ryunosuke Sato để giúp sao trẻ số một châu Á tìm lại chỗ đứng.

Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, Sato nói việc được đá đều giúp anh tiến bộ trong các pha một đối một, từ lúc tranh bóng đến khi tự tạo cơ hội dứt điểm. Đầu năm 2026, anh ghi bốn bàn ở giải U23 châu Á, trong đó có một bàn ở trận chung kết thắng Trung Quốc 4-0, và được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Quãng thời gian ở Okayama cũng đưa Sato lên tuyển Nhật Bản. Anh ra mắt trước Indonesia ở vòng loại World Cup vào tháng 6/2025. Đến đợt tập trung tháng 11 năm nay, anh vắng mặt ở đội tuyển quốc gia và được triệu tập lên U21 Nhật Bản.

Valencia từng để Lee đi tự do

Valencia chấm dứt hợp đồng với Lee vào tháng 8/2021, sau 62 trận của anh cho đội một. Tại Mallorca, Aguirre biến Lee thành một trong những cầu thủ tổ chức tấn công chủ chốt. Tiền vệ người Hàn Quốc ghi bàn ấn định chiến thắng ngay tại Mestalla trong mùa giải bứt phá.

Sau 11 vòng mùa ấy, Lee dẫn đầu Mallorca với 26 pha rê bóng và 81 đường chuyền ở một phần ba cuối sân. Aguirre cho tiền vệ người Hàn Quốc tự do di chuyển trên phần sân đối phương, nơi anh thường phối hợp với trung phong Vedat Muriqi.

Mallorca đón Lee theo dạng tự do và hai năm sau bán anh cho PSG với giá 22 triệu euro, theo AS. Tờ báo Tây Ban Nha khi ấy ước tính Valencia được hưởng khoảng 700.000 euro tiền đào tạo. Sau hai chức vô địch Champions League cùng PSG, Lee trở lại La Liga trong màu áo Atletico Madrid.

Lee Kang-in trưởng thành ở Valencia trước khi tạo bước ngoặt cho sự nghiệp tại Mallorca.

Với Sato, Valencia đã chi 4 triệu euro và ký hợp đồng đến năm 2031. Theo AS, CLB muốn cho anh đi mượn vào tháng 1 để có thêm thời gian thi đấu ở châu Âu.

Đội mượn cần có vị trí phù hợp và đủ kiên nhẫn để Sato chơi đều, như Okayama từng làm. Nếu anh tiếp tục chỉ được dùng ở những trận cúp, Valencia sẽ mất nửa mùa mà vẫn khó biết bản hợp đồng 4 triệu euro có thể làm được gì ở La Liga.