Bắc đảo Phú Quốc mùa đẹp nhất năm đánh thức mọi giác quan du khách

Không chỉ hoà mình vào những hoạt động lễ hội bất tận từ sáng tới đêm, ngay tại nơi nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, du khách có thể cảm nhận được không khí lễ hội luôn hiện hữu. Tại khách sạn Vinpearl, từ sảnh đến hành lang, khu hồ bơi đến beach bar đều được điểm xuyết bởi những cây thông, ánh đèn và các chi tiết trang trí tinh tế. Bắc đảo mùa lễ hội không chỉ là một điểm đến, mà là một hành trình. Từ Vinpearl Resort, Safari, VinWonders ngập tràn không khí lễ hội; thủy cung, ẩm thực đến những đại tiệc nghệ thuật… kết nối với nhau liền mạch, tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn hiếm có. Mỗi khoảnh khắc trong ngày, từ bình minh thanh khiết đến đêm hội náo nhiệt, đều mang sắc thái riêng nhưng vẫn hòa trong tổng thể một hành trình rực rỡ, đong đầy, tinh tế và đặc biệt đáng nhớ.