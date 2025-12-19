Theo dự báo, ngày và đêm 19/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục rét về đêm và sáng, có nơi dưới 14 độ C; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục rét về đêm và sáng, có nơi dưới 14 độ C.

Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa và dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện tại trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm Phú Quí có gió giật mạnh cấp 7.

Theo dự báo, ngày và đêm 19/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 20/12, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/12:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắ có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C; phía Nam 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhấ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.