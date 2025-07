Bà xã Đoàn Văn Hậu thả dáng, khoe body cuốn hút

Mới đây, nàng WAGs Doãn Hải My - bà xã của Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi tung bộ ảnh mới với visual dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Doãn Hải My khoe dáng. Ảnh: FBNV.

Doãn Hải My khiến mạng xã hội “dậy sóng” với bộ ảnh mới đầy cuốn hút. Trong loạt ảnh được đăng tải gần đây, người đẹp sinh năm 2001 diện chiếc váy maxi, ôm sát cơ thể. Thiết kế này chuyển sắc từ vàng đến cam rồi hồng pastel, khéo léo tôn lên vóc dáng chữ S chuẩn chỉnh của nàng WAGs nổi tiếng.

Chỉ cần tựa nhẹ vào lan can với khung cảnh núi rừng phía sau, Doãn Hải My đã hóa thành "nàng thơ" giữa thiên nhiên. Gương mặt thanh tú, biểu cảm nhẹ nhàng cùng mái tóc đen thả xõa tự nhiên khiến cô toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ. Vòng một đầy đặn, eo thon, làn da mịn màng và thần thái sang chảnh giúp Hải My chiếm trọn ánh nhìn của người xem.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người không ngần ngại gọi cô là "Hoa hậu chưa đội vương miện", hay “vừa thanh lịch vừa sexy khó ai sánh bằng”.

Từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải "Người đẹp Tài năng", Doãn Hải My sớm ghi dấu ấn không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi học vấn ấn tượng. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, cô chọn lối sống kín tiếng, giản dị và gắn bó bên Đoàn Văn Hậu suốt 3 năm trước khi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023.

Sau khi lập gia đình và sinh con, Hải My vẫn giữ phong độ sắc đẹp ấn tượng. Những lần xuất hiện trong đời thường hay các sự kiện đều khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì vẻ đẹp ngày càng mặn mà, sang trọng và đầy khí chất. Bộ ảnh mới lần nữa cho thấy cô vẫn là một trong những nàng WAGs nổi bật nhất hiện tại, đẹp, thanh lịch và luôn giữ được nét cuốn hút riêng.