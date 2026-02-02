Bà Takaichi sẽ thắng lớn

Kết quả khả quan trong cuộc bầu cử ngày 8/2 sẽ giúp bà Takaichi củng cố vị thế trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) và có thêm sức mạnh chính trị để thúc đẩy chính sách tài khóa bà theo đuổi.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc họp báo tại dinh Thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 19/1. Ảnh: Reuters.

Một khảo sát của báo Asahi cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có thể sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra vào cuối tuần này.

Kết quả khảo sát do Asahi công bố ngày 2/2 cho thấy đảng LDP nhiều khả năng sẽ vượt xa mức đa số 233/465 ghế hiện có tại Hạ viện. Thực tế, đảng LDP đang nắm 198 ghế tại Hạ viện, số ghế còn lại thuộc đảng đối tác liên minh - đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin).

Dự báo trong cuộc bầu cử sắp tới, liên minh cầm quyền có thể giành khoảng 300/465 ghế. Nếu thực tế diễn ra đúng như khảo sát, điều này sẽ làm tăng khả năng Tokyo tiếp tục theo đuổi chính sách chi tiêu mạnh tay và cắt giảm thuế.

Theo Reuters, việc này đang làm dấy lên lo ngại về tác động của chính sách tài khóa mà bà Takaichi theo đuổi đối với vấn đề lạm phát và tỷ giá đồng yen.

“Việc triển khai chính sách tài khóa nới lỏng trong bối cảnh nền kinh tế gần như đạt toàn dụng lao động (trạng thái kinh tế vĩ mô mà hầu hết mọi người trong lực lượng lao động đều tìm được việc làm) sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến đồng yen suy yếu”, ông Ryutaro Kono, chuyên gia kinh tế tại BNP Paribas, nhận định.

Theo ông Kono, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể buộc phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất để đối phó với việc đồng yen yếu và các áp lực lạm phát phát sinh từ chính sách tài khóa mở rộng.

Thực tế, đồng yen đã biến động ngay sau những phát biểu của Thủ tướng Takaichi vào cuối tuần qua. Cụ thể, bà Takaichi nhấn mạnh lợi ích của đồng yen yếu. Những bình luận này khiến giới chuyên gia đánh giá là tín hiệu ngầm chấp nhận đà giảm của đồng yen.

“Hiện nay, nhiều người cho rằng đồng yen yếu là điều tiêu cực, nhưng với các ngành xuất khẩu, đây lại là một cơ hội lớn”, bà Takaichi nói trong ngày 31/1, đồng thời cho rằng sự suy yếu của đồng yen sẽ làm gia tăng giá trị khối dự trữ ngoại hối khổng lồ của Nhật Bản.

Đồng yen suy yếu từ lâu đã là vấn đề khiến các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đau đầu, do làm tăng chi phí nhập khẩu và đẩy mặt bằng giá cả đi lên.

Trong ngày 2/2, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh thêm rằng Thủ tướng Takaichi muốn đề cao sự cần thiết phải xây dựng một cấu trúc kinh tế có khả năng chống chịu trước các biến động tỷ giá.

Hiện tại, Nhật Bản đang có mức nợ công cao hơn gấp đôi quy mô nền kinh tế. Trong cam kết tranh cử, đảng LDP khẳng định mục tiêu giảm tỷ lệ nợ trên GDP, đồng thời thúc đẩy cải cách cả về chi tiêu và nguồn thu.

Bên cạnh những ý kiến lo ngại, cũng có những chuyên gia kinh tế bày tỏ sự lạc quan vào triển vọng tình hình kinh tế tại Nhật Bản. Ông Takeshi Yamaguchi, chuyên gia kinh tế tại Morgan Stanley MUFG Securities, khẳng định: “Chúng tôi không thay đổi nhận định rằng tình hình tài khóa tại Nhật Bản không có gì phải quá lo ngại”.