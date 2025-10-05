Ba siêu trăng sắp xuất hiện liên tiếp

Ba siêu trăng sẽ liên tiếp xuất hiện trong những tháng cuối năm, bắt đầu từ đêm 6/10.

Hình ảnh Mặt trăng được chụp trên bầu trời Tel Aviv, Israel, ngày 18/9. Ảnh: AP.

Siêu trăng là trăng tròn trông to hơn và sáng hơn bình thường khi nó ở điểm được gọi là cận điểm. Vì quỹ đạo của Mặt trăng quanh Trái Đất là hình elip, cận điểm là điểm gần nhất của Mặt Trăng so với hành tinh của con người.

Bài viết trên trang web của NASA cho biết, siêu trăng không phải là thuật ngữ thiên văn chính thức, nhưng thường được dùng để mô tả trăng tròn khi nó tiến ít nhất 90% đến cận điểm.

Siêu trăng được định nghĩa là thời điểm Mặt trăng ở gần Trái đất khoảng 360.000 km.

Cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết, siêu trăng xảy ra 3-4 lần một năm và luôn xuất hiện liên tiếp.

Vào tối 6/10, "Trăng thu hoạch" sẽ xuất hiện. Đây là lần trăng tròn gần nhất với điểm thu phân và bắt đầu mùa thu.

Tên gọi “Trăng thu hoạch” được sử dụng từ thời kỳ chưa có điện, khi nông dân phụ thuộc vào ánh sáng của Mặt Trăng để thu hoạch mùa màng đến tận đêm khuya.

Lần trăng tròn tiếp theo, được gọi là "Trăng Hải ly", sẽ rơi vào ngày 5/11. Trăng Hải ly là khi Mặt trăng ở gần Trái Đất nhất trong cả năm.

Siêu trăng cuối cùng của năm được gọi là "Trăng lạnh", sẽ thắp sáng màn đêm vào ngày 4/12.

"Trăng tròn tháng 12, trăng tròn cuối cùng của năm, được gọi là Trăng Lạnh tròn vì nó xảy ra vào đầu mùa đông", NASA cho biết.

Cái tên này nói lên sự khắc nghiệt của mùa đông, với những đêm dài và giá lạnh thấu xương.

Ba siêu trăng đều khiến những người quan tâm đến thiên văn hào hứng.

Theo NASA, ở cận điểm, Mặt Trăng có thể gần Trái Đất hơn 14% so với viễn điểm, nghĩa là khi đó có thể quan sát hành tinh này với kích thước lớn hơn 14% về chiều ngang và 30% về diện tích. Trăng tròn ở cận điểm sẽ phản xạ nhiều hơn 30% ánh sáng Mặt Trời lên Trái Đất so với ở viễn điểm.

Khi Mặt Trăng ở gần Trái Đất hơn, tương tác hấp dẫn có thể ảnh hưởng đến thủy triều.