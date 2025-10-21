Bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Quốc hội Nhật Bản ngày 21/10 đã bầu bà Sanae Takaichi (64 tuổi) làm Thủ tướng. Bà Takaichi là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi vừa trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Bà Sanae Takaichi chính thức thay thế ông Shigeru Ishiba giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Trước đó, đảng Komeito đã rút khỏi liên minh với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) sau 26 năm hợp tác, khiến bà Takaichi - người đứng đầu đảng LDP - phải tìm đối tác mới để có đủ phiếu bầu làm thủ tướng.

Bà Takaichi chọn giải pháp liên kết với đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP). Hai bên ký thỏa thuận liên minh ngày 20/10, thống nhất các mục tiêu chung về đối ngoại, an ninh và năng lượng.

Tuy nhiên, liên minh mới vẫn là thiểu số trong Quốc hội Nhật Bản, buộc bà Takaichi phải dựa vào sự hợp tác với các đảng khác để có thể thông qua các đạo luật. Thử thách ngoại giao đầu tiên của bà Takaichi đang đến gần, đó là các cuộc gặp gỡ cấp khu vực và cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Takaichi bắt tay người đứng đầu Đảng Đổi mới Nhật Bản - ông Hirofumi Yoshimura. Ảnh: Kyodo.

Nhiệm vụ cấp bách trước mắt đối với bà Takaichi là kiểm soát lạm phát và thúc đẩy phát triển kinh tế. Bà Takaichi ngưỡng mộ cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Chiến thắng của bà trên chính trường Nhật Bản là một sự kiện đi vào lịch sử đất nước mặt trời mọc, đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho bình đẳng giới.

Bà Takaichi là chính trị gia nổi bật trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vốn do nam giới lãnh đạo. Giới phân tích tại Nhật đánh giá bà Takaichi có đường lối chính sách cứng rắn.

Được xem là học trò của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bà Takaichi được dự đoán sẽ tiếp nối các chính sách kinh tế và an ninh quốc phòng của ông.

Về an ninh, bà Takaichi ủng hộ chính sách tăng cường năng lực phòng vệ. Về kinh tế, bà tập trung vào loạt giải pháp ngắn hạn để kiềm chế lạm phát, tăng lương và trợ cấp, hạn chế nhập cư.