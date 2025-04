Ba người tử vong khi nạo vét giếng

Công an giải cứu cụ bà 88 tuổi rơi xuống giếng

Ngày 15/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết lực lượng Công an xã An Khang đã kịp thời giải cứu bà Lã Thị Tu (88 tuổi, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang, TP Tuyên Quang) bị rơi xuống giếng nước sâu phía sau nhà.