Bà Harris dẫn trước ông Trump tại 3 bang chiến địa

Thăm dò mới nhất do Fox News công bố hôm 28/8 cho thấy Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện dẫn trước ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump ở các bang chiến địa quan trọng.

Theo khảo sát từ Fox News, bà Harris dẫn trước ông Trump tại 3 bang Arizona, Georgia và Nevada. Ảnh: CNN.

Theo khảo sát từ Fox News, bà Harris dẫn trước ông Trump tại 3 bang Arizona, Georgia và Nevada. Ở Arizona, phó tổng thống nhận được 48% sự ủng hộ, so với 47% của ông Trump. Con số này ở Georgia và Nevada đều lần lượt là 48%-46%.

Trong khi đó, ông Trump dẫn trước bà Harris một điểm ở North Carolina, với 48% ủng hộ so với 47%.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ 23-26/8 với 4.053 cử tri trên khắp 4 bang. Biên độ sai số chung cả khảo sát là 1,5 điểm phần trăm.

Hill nhận định cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự đảo ngược rõ rệt trong xu hướng của cử tri, so với những khảo sát được thực hiện trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rời cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Harris hiện nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ và đảng Dân chủ hy vọng tinh thần này sẽ giữ vững trong suốt cuộc bầu cử, đặc biệt ở những bang dao động quan trọng.

Bà Harris đã thu hẹp khoảng cách với ông Trump ở 4 bang này, so với khi ông Biden làm ứng viên Dân chủ. Ví dụ, phó tổng thống tăng 6 điểm so với thành tích trước đây của ông Biden ở Arizona, khi ông Biden kém ông Trump 5 điểm (46% so với 41%) trong khảo sát hồi tháng 6.

Trước thông tin mới nhất này, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chỉ trích thăm dò của Fox News là “tồi tệ” và nói tổ chức này “có thành tích tệ hại”.