Ba dịch bệnh đe dọa quá tải bệnh viện ở Mỹ

Cơ quan y tế Mỹ nói rằng các trường hợp nhập viện do mắc Covid-19, cúm và RSV (virus hợp bào hô hấp) ngày càng tăng, trong khi tỷ lệ tiêm phòng vẫn ở mức thấp.

Nhiều bệnh viện ở Mỹ tái áp dụng lệnh bắt buộc đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm các virus đường hô hấp. Ảnh: Mr.Norasit Kaewsai/Adobe Stock.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ kêu gọi các nhà cung cấp phân bổ thêm vaccine phòng bệnh đường hô hấp trong bối cảnh có thể xuất hiện nhiều ca bệnh nghiêm trọng và các cơ sở y tế chịu sức ép, theo Guardian.

Tỷ lệ tiêm chủng bộ ba dịch bệnh gồm Covid-19, cúm và RSV tại Mỹ vẫn ở mức thấp, dù hiệu quả vaccine được cải thiện, cũng như đã có vaccine RSV cho người già và phụ nữ mang thai.

Hiện chỉ có 44% người trưởng thành tiêm vaccine cúm trong mùa đông, 17% người tiêm vaccine Covid-19 tăng cường, 17% người trên 60 tiêm vaccine RSV. Thuốc Beyfortus được Mỹ cấp phép để điều trị RSV ở trẻ sơ sinh hiện rất khó tiếp cận.

Số ca nhập viện do RSV đã gần như gấp đôi mức cao nhất vào năm 2019 vã còn tăng, dù hiện vẫn thấp hơn năm 2023. CDC Mỹ ước tính có hơn 110.000 trường hợp nhập viện và 6.500 ca tử vong do cúm trong mùa đông. Trong khi đó, ước tính có khoảng 1.400 người tử vong mỗi tuần do Covid-19 tại Mỹ.

Các bệnh viện ở thành phố New York, Vịnh San Francisco, Los Angeles và Massachusetts đã tái áp dụng lệnh đeo khẩu trang bắt buộc để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh đường hô hấp.

Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh nhi và giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhi dao động ở mức 73% và 77%, cao hơn so với tỷ lệ lấp đầy giường bệnh cho người lớn.

Hai nghiên cứu được công bố trong tuần này cho biết BA.2.86, nguồn gốc của biến thể JN.1 đang lưu hành, có thể lây nhiễm vào phổi hiệu quả hơn các biến thể Omicron trước đây. Song, CDC Mỹ nói rằng chưa có bằng chứng cho thấy mức độ nghiêm trọng gia tăng.

Với nhiều người Mỹ, khó khăn nằm ở khả năng tiếp cận với các phương pháp phòng ngừa.

Julia Koehler, phó giáo sư nhi khoa tại Trường Y Harvard, cho rằng cần có chính sách phát khẩu trang miễn phí cho những người thu nhập thấp, miễn phí xét nghiệm và tiếp cận thuốc kháng virus như Paxlovid.

"Dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng thông điệp khủng hoảng Covid-19 kết thúc đã khiến nhiều người bỏ các biện pháp phòng ngừa", bà Koehler nói.