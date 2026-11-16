Ba cuốn sách về người thầy

Ba cuốn sách mang đến những góc nhìn khác nhau về nghề giáo, từ niềm vui, trăn trở trong lớp học đến ảnh hưởng lâu dài của người thầy đối với học trò.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Từ năm 1982, ngày 20/11 chính thức trở thành ngày truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam. Đây là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô, đồng thời nhìn lại những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Nhân dịp này, Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả một số cuốn sách viết về người thầy. Các tác phẩm ghi lại những câu chuyện về nghề dạy học và những giá trị được truyền lại qua các thế hệ.

Những tấm lòng cao cả - Edmondo De Amicis

Ra đời từ những năm 80 của thế kỷ 19 nhưng Những tấm lòng cao cả vẫn còn vẹn nguyên giá trị, đặc biệt đối với ngành giáo dục. Qua trang nhật ký của cậu học trò Enrico, ta bắt gặp hình tượng những người thầy vừa gần gũi, thân quen, vừa đáng kính trọng.

Tác phẩm Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmondo de Amici.

Đó là thầy hiệu trưởng cao lớn, đầu hói, râu dài, ăn mặc rất chỉn chu nhưng lại rất hiền. Với những học sinh mắc lỗi, thầy chỉ "nắm lấy tay học trò, dịu dàng khuyến khích, giảng giải cho họ phải cư xử như thế nào" và kết quả là "thường thường thì học sinh hối hận vì lỗi lầm của mình và sẽ không mắc lại nữa".

Đó là một cụ giáo già đầy tâm huyết, muốn dạy học đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng năm 82 tuổi, cụ run tay và trót đánh rơi giọt mực xuống trang vở của học sinh nên đành xin nghỉ.

Khi phải xa học sinh, xa mái trường, cụ giáo đã cay đắng tâm sự: "Tôi hiểu rằng cuộc đời đối với tôi như vậy là hết rồi, không còn trường học nữa, không còn sức trẻ nữa, tôi cũng không sống được bao lâu nữa".

Đó là thầy Perboni, chủ nhiệm lớp Enrico. Ông không có gia đình riêng, mặc dù không bao giờ cười nhưng thầy lại luôn kiên nhẫn, tìm hiểu, yêu thương và chia sẻ với từng học sinh. Ông nói: "Trên thế gian này, thầy chỉ có các con, thầy không có tình thương yêu nào khác, mối bận tâm nào khác. Các con hãy là con của thầy. Thầy yêu quý các con, mong các con cũng yêu quý thầy".

Tôi đi học - Nguyễn Ngọc Ký

Trong số những cuốn sách viết về giáo dục và nghị lực học tập tại Việt Nam, Tôi đi học của Nguyễn Ngọc Ký là tác phẩm đáng chú ý.

Cuốn sách Tôi đi học của Nguyễn Ngọc Ký.

Cuốn sách gắn liền với câu chuyện về hành trình học tập của một người vượt qua những trở ngại của bản thân để theo đuổi con đường tri thức.

Qua những câu chuyện về tuổi thơ và quãng đời đi học, tác phẩm cho thấy vai trò của gia đình, thầy cô trong việc đồng hành, động viên học trò. Sự hướng dẫn và niềm tin của người lớn có thể giúp trẻ vượt qua mặc cảm, khó khăn để tiếp tục học tập.

Cuốn sách cũng gợi mở một khía cạnh của nghề giáo: Mỗi học sinh có hoàn cảnh và khả năng khác nhau, đòi hỏi người thầy phải kiên nhẫn tìm cách hướng dẫn phù hợp. Đôi khi, sự khích lệ đúng lúc có thể giúp một học trò nhận ra khả năng của mình và có thêm động lực trên con đường học tập.

Chiến binh cầu vồng - Andrea Hirata

Lấy bối cảnh từ Belitong, một đảo ở Indonesia, Chiến binh cầu vồng dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả, kể về ước mơ và cuộc đấu tranh bền bỉ của thầy trò trường Tiểu học Muhammadiyah để giữ gìn quyền giáo dục của chính mình.

Sách Chiến binh cầu vồng của nhà văn Indonesia Andrea Hirata.

Ngôi trường hết lần này đến lần khác đứng trước vực thẳm bị xóa sổ vì nghèo đói, vì những chiếc máy xúc của Công ty nhà nước PN và vì chủ nghĩa thực dân. Nhưng bao nhiêu lần bị đe dọa là bấy nhiêu lần người thầy có tên Harfan đứng lên bảo vệ và giữ vững quyền được đi học cho những đứa trẻ.

Dù sống nghèo khổ, nhưng suy nghĩ và ngôn từ thanh khiết của thầy Harfan luôn tỏa sáng lấp lánh. Thầy khơi gợi cho học trò của mình sự ham học hỏi, không đầu hàng trước khó khăn.

Tác phẩm không lý tưởng hóa hành trình học tập bằng những thành công dễ dàng. Thay vào đó, câu chuyện khắc họa những trở ngại mà trẻ em nghèo phải đối mặt, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc được đến trường và có người tin tưởng vào khả năng của mình.