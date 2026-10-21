Bà Cao Thị Ngọc Dung nói về việc gia đình giảm sở hữu tại PNJ

Bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết gia đình bán cổ phiếu để cho PNJ vay hỗ trợ thanh khoản. Doanh nghiệp hiện chưa có cam kết ràng buộc với nhà đầu tư nào cho đợt phát hành riêng lẻ.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường sáng 21/10. Ảnh: PNJ.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 21/10, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), đã lên tiếng giải thích về việc các thành viên trong gia đình liên tục bán cổ phiếu trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn vừa qua.

Bà đồng thời khẳng định gia đình không có kế hoạch cử thêm người tham gia HĐQT.

Không muốn bán cổ phiếu

Trả lời cổ đông về việc gia đình liên tục bán cổ phiếu khi doanh nghiệp gặp khó khăn, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết tỷ lệ sở hữu của gia đình tại công ty vốn không lớn và đã giảm dần theo thời gian do PNJ phát hành thêm cổ phiếu.

Theo bà, việc các thành viên trong gia đình giảm sở hữu gần đây nhằm huy động tiền để cho PNJ vay, hỗ trợ thanh khoản trong giai đoạn khó khăn.

“PNJ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của gia đình chúng tôi. Nếu có lựa chọn tốt hơn thì chắc tôi đã không bán cổ phiếu của mình”, bà Dung chia sẻ.

Chủ tịch PNJ cũng cho biết việc con gái bà bị bán giải chấp cổ phiếu vừa qua nằm ngoài mong muốn của gia đình. Bản thân bà cũng chịu ảnh hưởng khi giá cổ phiếu giảm như những cổ đông khác.

Theo thông tin được CEO Phan Quốc Công trình bày tại phiên họp, bà Dung đã cho PNJ vay 700 tỷ đồng qua hai đợt giải ngân ngày 15/9 và 25/9. Nguồn vốn này giúp cải thiện thanh khoản, qua đó hỗ trợ rút ngắn thời gian thanh toán đối với các sản phẩm vàng và trang sức vàng.

Về nhân sự HĐQT, bà Dung khẳng định gia đình sẽ không cử thêm người tham gia. Theo ông Công, hiện tại, công ty cũng chưa nhận được đề cử bổ sung thành viên HĐQT mới.

Một vấn đề khác được cổ đông quan tâm là khả năng xuất hiện cổ đông kiểm soát mới thông qua đợt phát hành riêng lẻ. CEO PNJ khẳng định mục tiêu của phương án này là huy động vốn để tái thiết dòng tiền, không nhằm lựa chọn cổ đông kiểm soát mới.

Ông cho biết PNJ thường xuyên gặp gỡ các quỹ và nhà đầu tư, nhưng riêng đợt phát hành đang được trình cổ đông chưa có bất kỳ cam kết hoặc thỏa thuận ràng buộc nào với đối tác. Nếu phương án được thông qua, doanh nghiệp sẽ thuê đơn vị tư vấn và công bố thông tin về nhà đầu tư sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn.

Chưa thể trả tiền mặt ngay khi khách bán lại kim cương

Bên cạnh phương án huy động vốn, cổ đông cũng chất vấn ban lãnh đạo PNJ về thời gian thanh toán khi khách hàng bán lại kim cương. Ông Phan Quốc Công cho biết với khả năng dòng tiền hiện nay, việc mua lại kim cương ngay bằng tiền mặt là không khả thi.

Chính sách thanh toán trong vòng 120 ngày đối với kim cương hiện phải đi kèm hạn mức giải ngân hàng ngày. Theo đánh giá của ban lãnh đạo, trong khoảng hai năm tới, việc sử dụng tiền mặt để mua lại kim cương vẫn rất khó thực hiện.

Trong khi đó, thời gian thanh toán đối với vàng trang sức đã được rút ngắn xuống 2-7 ngày do nhóm sản phẩm này có vòng quay nhanh hơn. Ngược lại, lượng kim cương tồn kho hiện tại đủ để bán trong nhiều năm.

Lãnh đạo PNJ cho biết trong khoảng 2 năm tới, việc sử dụng tiền mặt để mua lại kim cương vẫn rất khó thực hiện. Ảnh: PNJ.

Ông Công khẳng định PNJ vẫn thực hiện các cam kết thanh toán đã đưa ra với khách hàng, nhưng chưa thể chuyển ngay sang hình thức thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Hướng xử lý được doanh nghiệp đưa ra là điều chỉnh giá bán phù hợp với thị trường, đồng thời sử dụng lượng kim cương tồn kho trong chương trình đổi sản phẩm nhằm giảm áp lực chi tiền mặt.

Với tổng giá trị tích lũy từ cam kết thu đổi kim cương và trang sức kim cương khoảng 21.000 tỷ đồng , PNJ đang xây dựng phương án khuyến khích khách hàng nhận sản phẩm thay vì tiền mặt, kết hợp một tỷ lệ tiền mặt phù hợp.

Theo CEO PNJ, nếu 80% khách hàng đồng thuận nhận phần lớn giá trị bằng sản phẩm, nhu cầu vốn tiền mặt bổ sung ước tính khoảng 8.000 tỷ đồng . Ngược lại, nếu tỷ lệ đồng thuận thấp hơn, nhu cầu vốn có thể tăng lên 10.000- 12.000 tỷ đồng .

Về công tác truyền thông sau sự cố liên quan P-Lab, ông Công thừa nhận PNJ từng bị động và lúng túng trong giai đoạn đầu. Công ty đã làm việc với các đơn vị tư vấn truyền thông chuyên nghiệp, kết hợp đội ngũ nội bộ để cải thiện việc cung cấp thông tin cho khách hàng và cổ đông. Quy trình truyền thông đang được tổ chức lại theo hướng nhất quán và kịp thời hơn.

Đối với P-Lab, đơn vị liên quan đến sự cố trên thị trường kim cương, tổ giám sát đặc biệt đã rà soát việc tuân thủ pháp luật, hệ thống quản trị và quy trình kỹ thuật. Theo kết quả rà soát nội bộ được trình bày tại phiên họp, không phát hiện sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực của các chứng thư kiểm định đã cấp.

Tổ công tác đã trình HĐQT 3 phương án tái cấu trúc P-Lab. HĐQT cơ bản thống nhất một phương án và giao ban điều hành cùng bộ phận pháp chế hoàn thiện trước khi công bố chính thức.

Ông Công cho biết PNJ vẫn chịu trách nhiệm về chất lượng từng sản phẩm bán ra và sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm định độc lập định kỳ. Việc mời Viện Đá quý Châu Á (AIGS) kiểm định nhằm có thêm đánh giá khách quan trước những băn khoăn của thị trường; Vinacontrol thực hiện lấy mẫu xác suất, niêm phong và chuyển mẫu đến đơn vị này.

Theo lãnh đạo PNJ, hoạt động kiểm định độc lập được thực hiện trên mẫu đại diện, không phải toàn bộ hàng tồn kho.