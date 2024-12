Atletico Madrid ngược dòng khó tin

Tại Metropolitano, Atletico Madrid thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Sevilla. Griezmann trở thành người hùng của đội chủ nhà khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 94, qua đó giúp đội bóng duy trì chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà mùa này (5 thắng, 3 hòa).

Bước vào trận đấu với quyết tâm gây áp lực lên Barcelona và Real Madrid, Atletico khởi đầu mạnh mẽ. Ngay từ những phút đầu, Griezmann có pha dứt điểm trúng xà ngang. Đến phút thứ 10, Rodrigo de Paul thực hiện cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, bóng bay thẳng vào góc xa khung thành, giúp Atletico vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng thứ hai trong mùa giải của tuyển thủ người Argentina.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Atletico không kéo dài lâu. Chỉ hai phút sau, Sevilla gỡ hòa 1-1 với một pha dàn xếp từ tình huống phạt góc gọn gàng. Dodi Lukebakio là người ghi bàn với cú dứt điểm chính xác vào góc gần, buộc thủ môn Jan Oblak phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thắng này như một cú hích tinh thần cho Sevilla, giúp họ chơi tự tin hơn trong phần còn lại của hiệp một. Đến phút 30, đội khách đã có bàn thắng thứ hai do công của Isaac Romero.

Atletico tưởng như tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ khi Julian Alvarez sút tung lưới Sevilla, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng này do lỗi việt vị của Giuliano Simeone.

Sang hiệp hai, Atletico tiếp tục dồn ép đối thủ để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho đội chủ nhà khi Juanlu Sanchez ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Sevilla, sau một pha dứt điểm ở vị trí thuận lợi.

Đứng trước nguy cơ thất bại, Atletico đã có phản ứng mạnh mẽ. Griezmann rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 bằng một cú dứt điểm quyết đoán. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội và cuối cùng, Samuel Lino ghi bàn gỡ hòa 3-3 chỉ 10 phút trước khi trận đấu khép lại với một cú sút từ ngoài vùng cấm.

Khán giả trên sân Metropolitano như bùng nổ khi đội nhà tiếp tục đẩy mạnh tấn công trong những phút ít ỏi còn lại. Và trong những phút bù giờ cuối hiệp hai, Griezmann trở thành người hùng khi nhận đường kiến tạo của Lino và dứt điểm quyết đoán, mang về chiến thắng kịch tính cho Atletico.

Với 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước Sevilla, Atletico Madrid tiếp tục cho thấy sức mạnh áp đảo của mình. Thầy trò HLV Diego Simeone vẫn kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

