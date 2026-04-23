Atletico chuẩn bị nổ bom tấn miễn phí

Atletico Madrid đang tăng tốc chiêu mộ Julian Brandt theo dạng tự do, xem tiền vệ người Đức là phương án đáng chú ý để thay thế Antoine Griezmann mùa tới.

Atletico Madrid xác định Julian Brandt là một trong những mục tiêu ưu tiên nhằm nâng cấp hàng công cho mùa giải mới. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng thành Madrid đang theo sát tình hình của Brandt, trong bối cảnh hợp đồng giữa cầu thủ này với Borussia Dortmund sẽ hết hạn vào ngày 30/6. Tiền vệ người Đức cũng được cho là đã quyết định không gia hạn.

Điều đó mở ra cơ hội lớn cho Atletico, bởi họ có thể sở hữu Brandt mà không mất phí chuyển nhượng. Dù vậy, đội bóng La Liga nhiều khả năng vẫn phải chi khoản lót tay đáng kể cùng mức lương cao để thuyết phục cầu thủ 29 tuổi.

Ban lãnh đạo Atletico đánh giá Brandt phù hợp với kế hoạch tái thiết tuyến trên, nhất là trong trường hợp Antoine Griezmann rời CLB. Đội bóng áo sọc đỏ trắng đang tìm mẫu cầu thủ có khả năng sáng tạo, kết nối lối chơi và đóng góp bàn thắng, những phẩm chất Griezmann từng mang lại trong nhiều năm.

Brandt được xem là lựa chọn phù hợp nhờ sự đa năng. Anh có thể đá tiền vệ công, dạt biên hoặc chơi lùi như một tiền vệ tổ chức. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và tư duy chuyền bóng là điểm mạnh nổi bật của ngôi sao người Đức.

Mùa này, Brandt ghi 11 bàn và có 3 kiến tạo sau 37 lần ra sân cho Dortmund, dù tổng thời lượng thi đấu chưa chạm mốc 2.000 phút. Đây là hiệu suất tích cực với một tiền vệ thiên về sáng tạo.

Kể từ khi gia nhập Dortmund năm 2019, Brandt đã có 57 bàn thắng và 69 kiến tạo sau 303 trận. Trước đó, anh cũng chơi nổi bật trong màu áo Bayer Leverkusen.

Thương vụ này sẽ không dễ dàng cho Atletico, bởi Arsenal cũng đang quan tâm tới Brandt. Một số CLB khác tại châu Âu cũng theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Đức.

Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khả năng thích nghi nhiều vị trí và mức phí chuyển nhượng bằng 0, Brandt đang trở thành món hàng hấp dẫn của thị trường hè 2026. Atletico vì thế phải hành động nhanh nếu không muốn đánh mất mục tiêu quan trọng.