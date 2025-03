Asensio chọn đúng nơi mình thuộc về

Sau quãng thời gian không được để ý tại PSG dưới thời Luis Enrique, cầu thủ 29 tuổi nay đã tìm lại phong độ đỉnh cao tại Aston Villa - đội bóng mượn anh đến hết mùa giải mà không có điều khoản mua đứt. Chỉ sau 6 trận đấu, Asensio ghi đến 4 bàn thắng, góp phần mang lại những chiến thắng quyết định cho đội bóng và mở ra hy vọng mới cho sự nghiệp của anh, cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Khi bước chân đến Villa Park, Asensio nhanh chóng chứng tỏ bản thân là cầu thủ kỹ thuật, một ngôi sao có khả năng tạo ra những khoảnh khắc quyết định. Khác với thời gian gắn bó với PSG, nơi anh thường bị gạt ra khỏi đội hình chính dưới những chiến thuật khắt khe, tại Aston Villa, Asensio được trao nhiều cơ hội thể hiện tài năng cá nhân.

Trong trận đấu với Cardiff City tại FA Cup hôm 1/3, cựu sao Real Madrid lập cú đúp, giúp đội bóng của HLV Unai Emery giành vé vào vòng tứ kết. Đó không chỉ là những bàn thắng quan trọng mang về 3 điểm mà còn là biểu hiện cho thấy cầu thủ này đã tìm lại được sự tự tin trên sân cỏ.

Hiệu suất ghi bàn của Asensio hiện đạt con số ấn tượng: một bàn thắng sau mỗi 78 phút thi đấu. Điều này càng nổi bật khi nhớ lại quãng thời gian đầu mùa giải tại PSG, khi anh chỉ ghi được 2 bàn trong 16 trận. Sự thay đổi này không chỉ là minh chứng cho khả năng thích nghi của cầu thủ mà còn là lời khẳng định rằng, nếu được giao trọng trách và môi trường thi đấu phù hợp, Asensio vẫn là một trong những ngôi sao sáng giá của bóng đá hiện nay.

Không thể không nhắc đến mối quan hệ ăn ý giữa Asensio và tân binh Marcus Rashford tại Aston Villa. Sự kết hợp giữa hai cầu thủ tạo nên những pha tấn công nhanh nhẹn, nguy hiểm mà đối thủ khó lòng phòng ngự. Từ khi gia nhập Villa, tất cả ba pha kiến tạo của Rashford đều hướng đến Asensio, chứng tỏ một mối liên kết chiến thuật bền chặt đã được xây dựng qua từng trận đấu.

Trong trận đấu vừa qua, khi Aston Villa gặp khó khăn trong những phút quyết định, Rashford có pha kiến tạo mở tỷ số cho Asensio. Câu chuyện về sự ăn ý giữa hai cầu thủ được lan tỏa không chỉ qua các con số thống kê mà còn qua những lời chia sẻ chân thành trên truyền hình.

Asensio chia sẻ: "Marcus là cầu thủ đẳng cấp. Tôi hiểu anh ấy muốn làm gì, biết cách di chuyển ra sao trên sân, và đó là điều khiến tôi rất vui khi được cùng anh thi đấu. Sự kết hợp của chúng tôi đã tạo ra những khoảnh khắc đẹp mắt, và tôi hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công cùng các đồng đội".

HLV Emery cũng tỏ ra rất hài lòng với phong độ của Asensio: "Những con số thống kê không chỉ cho thấy hiệu suất của cầu thủ mà còn phản ánh niềm tin mà anh mang lại cho cả đội. Chúng tôi cần Marco để xây dựng những cơ hội nguy hiểm, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng sắp tới".

Mặc dù đã có 38 lần khoác áo đội tuyển "La Roja", lần ra sân gần nhất của Asensio diễn ra từ tháng 9/2023. Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia có những thay đổi về lối chơi và nhân sự dưới quyền HLV Luis de la Fuente, phong độ ấn tượng của Asensio tại Aston Villa mở ra cánh cửa cho cơ hội trở lại màu áo đỏ.

Luis de la Fuente, người từng dìu dắt Asensio từ đội tuyển U19 cho đến đội Olympic, luôn đánh giá cao tài năng và sự cống hiến của cầu thủ này. Nếu Asencio tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, việc gọi anh trở lại đội tuyển sẽ không còn là điều xa vời.

Việc được triệu tập lại cho đội tuyển quốc gia không chỉ là một vinh dự lớn đối với cá nhân Asensio mà còn là lời khẳng định rằng, dù đã trải qua những giai đoạn khó khăn, anh vẫn còn đầy đủ năng lực để thi đấu ở đỉnh cao bóng đá châu Âu. Các chuyên gia cho rằng phong độ hiện tại của Asensio có thể là điểm khởi đầu cho một sự phục hưng mới trong sự nghiệp của anh, từ đó giúp "La Roja" tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế.

Tình hình hiện tại của Asensio cũng đặt ra một câu hỏi lớn về tương lai của anh. Aston Villa đang mượn cầu thủ từ PSG mà không có điều khoản mua đứt, và nếu tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng như hiện nay, ban lãnh đạo Villa có thể sẽ nhanh chóng đàm phán để giữ chân Asensio lâu dài. Điều này không chỉ giúp đội bóng duy trì sức mạnh tấn công mà còn là bước đi chiến lược trong việc xây dựng một đội hình vững chắc cho các mùa giải sắp tới.

Trong khi đó, PSG, với đội hình đầy những ngôi sao hàng đầu thế giới, lại dường như không có kế hoạch dài hạn cho Asensio dưới thời Enrique. Nếu quay trở lại Paris, liệu anh có được sử dụng đúng mức hay chỉ tiếp tục đóng vai trò dự bị trong đội hình cạnh tranh khốc liệt?

Đây là một trong những điều mà cả người hâm mộ lẫn các chuyên gia bóng đá đang chờ đợi câu trả lời. Sự lựa chọn giữa việc ở lại Aston Villa hay trở lại PSG sẽ là bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp của Asensio.

Asensio đang viết lại câu chuyện sự nghiệp của mình với một bước ngoặt đầy ấn tượng tại Aston Villa. Từ những tháng ngày không được chú ý tại PSG đến khi trở thành ngôi sao tỏa sáng tại Villa Park, cựu sao Real Madrid chứng minh rằng đam mê, nỗ lực và sự tự tin có thể giúp một cầu thủ vượt qua mọi khó khăn.

Với khả năng sáng tạo và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, Asensio đã trở thành minh chứng sống cho câu nói: "Bóng đá là một nghệ thuật, nơi mỗi cầu thủ đều có thể viết nên câu chuyện riêng của mình".

