Arsenal vỡ vụn vì bảo thủ

Arsenal dưới thời Arteta cho thấy tiềm năng lớn, nhưng chính sự bảo thủ trong cách tiếp cận trận đấu khiến họ thất bại. Một mùa giải đầy thất vọng với nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Arsenal của Mikel Arteta tiếp tục thất bại chỉ vài ngày sau khi để thua PSG ở bán kết lượt đi Champions League.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, ranh giới giữa sự kiên định và cố chấp mỏng manh như sợi tơ. Điều khiến những nhà cầm quân vĩ đại trở nên khác biệt chính là khả năng phân biệt được khi nào cần bám trụ với triết lý và khi nào cần thích nghi. Mikel Arteta dần trở thành nạn nhân của chính sự ngoan cố trong tư duy huấn luyện của mình.

Trận thua 1-2 trước Bournemouth tại Emirates thuộc vòng 35 Premier League hôm 3/5 không chỉ là một thất bại bình thường. Đây là hiện thực của Arsenal mùa này. Cách Arteta tiếp cận trận đấu - với đội hình gần như không đổi so với thất bại trước PSG ở bán kết lượt đi Champions League - phản ánh một tư duy huấn luyện đang dần mất đi sự linh hoạt cần thiết của bóng đá đỉnh cao.

Con số 21 điểm đánh mất từ thế dẫn bàn mùa này không chỉ là một thống kê lạnh lùng. Đó là lời buộc tội nghiêm trọng nhất cho một Arsenal thiếu bản lĩnh của nhà vô địch. Không ai có thể trở thành nhà vô địch khi liên tục đánh rơi chiến thắng trong tầm tay. Đây không phải vấn đề kỹ thuật hay chiến thuật - đây là vấn đề tinh thần và tâm lý.

Martin Ødegaard - người đeo băng đội trưởng nhưng chỉ có vỏn vẹn hai bàn thắng tại Premier League mùa này - đang dần trở thành biểu tượng cho sự thiếu hiệu quả của Arsenal. Những lý do như chấn thương, thay đổi cuộc sống cá nhân, hay lịch thi đấu dày đặc chỉ là những cái cớ che đậy một sự thật phũ phàng: Arsenal thiếu chiều sâu đội hình và thiếu phương án B khi kế hoạch A không hoạt động.

Martin Ødegaard mới có 2 bàn ở Premier League mùa 2024/25.

Trong khi Arteta đang tự biến triết lý bóng đá của mình thành xiềng xích, Andoni Iraola lại cho thấy giá trị của sự thực dụng và khả năng thích nghi. Với một đội hình không có ngôi sao, Bournemouth chơi thứ bóng đá hợp lý, gọn gàng và biết cách tận dụng mọi cơ hội. Họ không cần những pha phối hợp cầu kỳ hay những cầu thủ đắt giá - họ chỉ cần những phương án hiệu quả.

Antoine Semenyo không cần phải là Messi để làm khác biệt trên sân - anh chỉ cần thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Đó chính là điều Arsenal đang thiếu: sự đơn giản nhưng hiệu quả. Bournemouth đánh bại Arsenal hai lần trong một mùa giải không phải do may mắn mà do họ có khả năng khai thác những điểm yếu của đối thủ một cách triệt để.

Arsenal của Arteta vẫn chơi thứ bóng đá đẹp mắt, có triết lý, có bản sắc. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ cần vẻ đẹp - nó cần những chiến thắng. Tư duy "một khuôn" của Arteta đang dần biến Arsenal thành một đội bóng dễ đoán và dễ bị khai thác.

Trong ba mùa giải gần đây, Arsenal liên tục lặp lại kịch bản tương tự: khởi đầu đầy hứa hẹn, có những giai đoạn chơi bùng nổ, nhưng rồi lại đuối sức và gục ngã ở những thời điểm quyết định. Đó không phải là sự trùng hợp, mà là hệ quả tất yếu của một phong cách huấn luyện thiếu linh hoạt.

Sắp tới, Arsenal sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước PSG tại bán kết lượt về Champions League.

Giấc mơ Premier League mùa này của Arsenal đã tan biến, và Champions League đang chờ đón một trận "sinh tử" trên đất Pháp. Nhưng câu hỏi lớn hơn đang được đặt ra: liệu Arteta có thể vượt qua chính mình để đưa Arsenal tiến xa hơn?

Để trở thành nhà vô địch, Arteta cần phải học cách thay đổi - không chỉ trong đội hình, mà trong cả tư duy huấn luyện. Ông cần hiểu rằng đôi khi, sự kiên định với triết lý không phải là đức tính cao quý nhất của một nhà cầm quân - mà là khả năng thích nghi với thực tế đang diễn ra.

Nếu không, mùa giải 2024/25 sẽ chỉ là một bản sao buồn bã khác: một Arsenal "gần như thành công" nhưng mãi mãi không thể vô địch. Và trong bóng đá hiện đại, sự "gần như" không bao giờ là đủ cho một đội bóng với tham vọng và truyền thống như Arsenal.

Đã đến lúc Arteta phải nhìn nhận những hạn chế của mình và thay đổi. Bởi trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, người không biết thay đổi sẽ bị thời gian bỏ lại phía sau.