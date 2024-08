Arsenal có thể gây bất ngờ với Sterling

Theo ESPN chiều 30/8, Chelsea muốn cho Arsenal mượn tiền đạo Sterling vì “The Blues” muốn giảm thiểu mức lương 325.000 bảng/tuần của tiền đạo người Anh. Ký giả Fabrizio Romano cho biết Arsenal đang thảo luận nội bộ về thương vụ này khi chỉ còn vài giờ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Trước đó, nhiều tin đồn cho biết Sterling sẵn sàng chuyển sang khoác áo MU trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Ở chiều ngược lại, Chelsea muốn có sự phục vụ của Jadon Sancho. “The Blues” cân nhắc gửi đề nghị trao đổi người với MU. Tuy nhiên, mức lương của Sterling là rào cản lớn. Để có bến đỗ mới, nhiều khả năng anh phải chấp nhận giảm thu nhập.

Kể từ khi cập bến Chelsea năm 2022 với mức giá 50 triệu bảng, Sterling đã ra sân 81 lần cho đội bóng thành London, ghi được 19 bàn thắng và 12 kiến ​​tạo. Dưới thời HLV Pochettino, Sterling thường xuyên được đá chính nhưng mọi thứ đảo chiều khi Pochettino rời Chelsea và Enzo Maresca trở thành thuyền trưởng của đội.

Sterling nhiều lần khẳng định sẽ ở lại Chelsea để cạnh tranh vị trí. Chỉ đến khi anh bị loại khỏi đội hình đăng ký thi đấu của CLB ở những trận đấu gần đây, và cuối cùng bị gạch tên khỏi đội một thì cầu thủ này mới chấp nhận mình không còn tương lai ở Stamford Bridge dưới thời HLV Enzo Maresca.

“Raheem là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy rất nỗ lực khi luyện tập. Nhưng mỗi HLV có những tư duy chiến thuật khác nhau. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ tôi thích, nhưng cậu ấy vẫn là cầu thủ giỏi”, ông Maresca chia sẻ.

