Arda Turan và phép màu Shakhtar

Giữa bối cảnh chiến tranh, Shakhtar Donetsk vẫn duy trì phong độ ấn tượng dưới thời Arda Turan.

Trước loạt trận tứ kết Conference League với AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk đứng trước cơ hội lớn để tiến sâu ở đấu trường châu Âu, đồng thời cạnh tranh ngôi đầu giải quốc nội. Đội bóng Ukraine hiện bằng điểm đội dẫn đầu nhưng còn một trận chưa đấu, nắm lợi thế rõ ràng trong cuộc đua vô địch.

Những kết quả này càng đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh đặc biệt mà Shakhtar phải đối mặt. Chiến tranh khiến họ không thể thi đấu trên sân nhà Donbass Arena. Từ đầu mùa, đội bóng phải “đóng quân” tại Krakow (Ba Lan), cách quê nhà hơn 1.500 km, để đá các trận cúp châu Âu.

Không chỉ vậy, toàn bộ chuyến làm khách ở giải quốc nội đều diễn ra bằng đường bộ. Những hành trình kéo dài khoảng 8 tiếng trở thành chuyện thường xuyên. Đội bóng cũng phải quay về ngay sau trận vì lý do an ninh, khiến thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp đáng kể.

Việc di chuyển chưa dừng lại ở đó. Mỗi lần sang Ba Lan, Shakhtar phải mất thêm khoảng 2 tiếng làm thủ tục kiểm soát hộ chiếu và qua biên giới. Những chi tiết tưởng như nhỏ nhưng cộng lại tạo thành áp lực lớn lên thể lực và tinh thần cầu thủ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 20, Shakhtar bước vào lịch thi đấu dày đặc. Họ chơi 4 trận trong 11 ngày, gồm 2 trận Conference League và 2 trận quốc nội, với tổng quãng đường di chuyển khoảng 4.600 km. Riêng 2.500 km trong số đó được thực hiện bằng xe buýt.

Cụ thể, Shakhtar đá lượt đi tứ kết với AZ Alkmaar tại Krakow, sau đó trở lại Ukraine để gặp LNZ Cherkasy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng. Tiếp đến là trận lượt về Conference League, trước khi khép lại chuỗi trận bằng cuộc đối đầu Polyssia Zhytomyr.

Dù vậy, khó khăn lớn nhất mà Shakhtar trải qua không chỉ nằm ở lịch trình di chuyển. Thất bại duy nhất của họ tại giải quốc nội diễn ra sau một trải nghiệm đặc biệt căng thẳng. Sau chuyến làm khách tại Scotland, đội phải di chuyển 17 tiếng để trở về. Khi vừa đến nơi, họ buộc phải trú ẩn trong hầm tránh bom do không kích, trước khi rời đi vào sáng hôm sau để kịp thi đấu.

Những hoàn cảnh như vậy khiến bóng đá đôi khi trở thành thứ yếu. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Arda Turan, Shakhtar vẫn duy trì sự ổn định đáng nể.

Đội bóng Ukraine không chỉ cạnh tranh danh hiệu quốc nội mà còn hướng đến mục tiêu trở lại Champions League. Conference League vì thế không chỉ là một sân chơi, mà còn là bước đệm để họ khẳng định vị thế.

Trong bối cảnh phải thi đấu xa nhà, di chuyển liên tục và đối mặt với những rủi ro ngoài sân cỏ, việc Shakhtar vẫn giữ được nhịp độ và tham vọng cho thấy bản lĩnh của một tập thể không dễ bị khuất phục.