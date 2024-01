'Aquaman 2' khó thu trăm tỷ tại Việt Nam

Bộ phim của James Wan trở thành phim thứ 2 trong DCEU cán mốc doanh thu 400 triệu USD. Tại Việt Nam, số tiền phim kiếm được hiện ở mức 86 tỷ đồng.

Aquaman and the Lost Kingdom (tựa Việt: Aquaman và vương quốc thất lạc) đã cán mốc doanh thu 400 triệu USD toàn cầu. Theo thống kê của Box Office Mojo, doanh thu phim chủ yếu tới từ thị trường quốc tế với 294,6 triệu USD (chiếm 71,3%), trong khi số tiền thu được tại phòng vé nội địa là 118,2 triệu USD .

Đứa con tinh thần của James Wan trở thành phim thứ 2 trong DCEU cán mốc doanh thu này, sau phần 1 ra mắt năm 2018. Mặc dù vậy, thành tích phòng vé của Aquaman and the Lost Kingdom vẫn kém xa so với phần tiền truyện. Trước đó, Aquaman từng thu 1,152 tỷ USD , trở thành bom tấn ăn khách nhất lịch sử vũ trụ điện ảnh DC mở rộng.

Song, cây bút Brennan Klein của Screen Rant cho rằng đây vẫn là dấu hiệu tích cực cho tương lai DC, nhất là khi đế chế mới dưới thời James Gunn sắp ra đời.

Aquaman 2 là bộ phim khép lại DCEU.

Tại Việt Nam, Aquaman and the Lost Kingdom có thành tích khá ấn tượng với 86 tỷ đồng , tính đến chiều 29/1. Song với tốc độ thu tiền hiện tại, bộ phim khép lại DCEU khó có khả năng thu được trăm tỷ đồng tại nước ta. Ra mắt cùng thời điểm, phim kinh dị nội địa Quỷ cẩu hiện đã cán mốc doanh thu trăm tỷ, được xem là “hiện tượng hiếm” ở phòng vé Việt.

Phần 2 Aquaman với kinh phí sản xuất 205 triệu USD , do “phù thủy” James Wan đạo diễn. Phim theo chân Arthur Curry sau khi lập gia đình với công chúa Mera. Khoảng thời gian bình yên không kéo dài bao lâu khi họ phải đối mặt với sự trở lại đầy mạnh mẽ của phản diện Black Manta.