"Aquaman 2" gây chia rẽ giới phê bình và khán giả đại chúng. Việc phim bị chấm điểm quá thấp khiến các fan của DC không hài lòng.

Aquaman và vương quốc thất lạc chính thức công chiếu từ ngày 22/12. Tuy nhiên, sau các buổi chiếu sớm, tác phẩm không tạo được thiện cảm với các nhà phê bình.

Cụ thể, trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, Aquaman và vương quốc thất lạc nhận về số điểm 37% từ các chuyên gia, xếp loại “cà chua thối”. Đây là số điểm rất thấp so với với mặt bằng chung phim DCEU, chỉ xếp trên Suicide Squad (26%) và Batman v Superman: Dawn of Justice (29%).

Cây bút James Dyer của tờ Empire cho rằng phim còn nhiều hạn chế, nội dung cũng nửa vời với nhiều cảnh CGI gây ngộp thở. Trong khi đó, tờ CNN nhận xét: “Ngay cả hiệu ứng kỹ xảo mãn nhãn cũng không thể bù đắp cho sự phẳng lặng nhạt nhẽo của lời thoại và tình huống”.

Nội dung an toàn khiến Aquaman 2 bị giới phê bình quay lưng.

Hậu truyện Aquaman cũng là phim DCEU bị đánh giá thấp nhất trong năm 2023, kém xa so với Shazam! Fury of the Gods, The Flash và Blue Beetle. Kết quả này khiến khán giả phẫn nộ. Bởi theo họ, giới phê bình đang quá khắt khe với một phim siêu anh hùng đầy tính giải trí. Aquaman và vương quốc thất lạc xứng đáng nhận được điểm số cao hơn.

Trên các diễn đàn bàn luận phim, nhiều ý kiến cho rằng Aquaman và vương quốc thất lạc mới là bộ phim hoành tráng và đáng xem nhất năm của DCEU. Phim kế thừa các điểm sáng từ phần 1, mang đến câu chuyện phiêu lưu hài hước, nhiều tiếng cười. Ngoài ra, mảng hành động và đặc biệt là hình ảnh phim cũng hấp dẫn, mãn nhãn. Hiện tại, số điểm mà người xem dành cho phim là 78%.

Phim vẫn được lòng khán giả nhờ câu chuyện giải trí, cùng phần hình ảnh đẹp.

Trên thực tế, Aquaman và vương quốc thất lạc dù chưa hay nhưng không đáng bị coi là phim tệ. Tác phẩm do James Wan đạo diễn có câu chuyện đơn giản, dễ nắm bắt nhưng thiếu cao trào. Các tình tiết phim quá an toàn, thiếu đột phá để gây ấn tượng mạnh với khán giả. Chưa kể, việc xây dựng phản diện thiếu thuyết phục cũng là điểm trừ của phim.

Tuy nhiên, dự án lại giàu tính giải trí, hoàn thiện tốt phần nghe nhìn. Với các khán giả cần những giờ phút thư giãn tại rạp, Aquaman và vương quốc thất lạc vẫn là một lựa chọn khó bỏ qua.