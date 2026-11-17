Bản thử nghiệm iOS 27.3 bổ sung khả năng mở khóa bằng khuôn mặt cho iPhone gập của Apple. Tuy nhiên, đây không phải Face ID hoàn chỉnh như các mẫu iPhone thông thường.

Tính năng mở khoá khuôn mặt sắp xuất hiện trên iPhone Duo. Ảnh: 9to5Mac.

Apple sắp khắc phục một trong những thiếu sót lớn nhất của iPhone Duo so với dòng thường. Theo MacRumors, bản thử nghiệm iOS 27.3 dành cho nhà phát triển đã bổ sung tính năng mở khóa thiết bị bằng nhận diện khuôn mặt. Phiên bản này đã có thể tải về từ sáng 17/11.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây chưa phải Face ID hoàn chỉnh mà là công nghệ nhận diện khuôn mặt 2D, giống như tính năng do Apple phát triển cho thiết bị nhà thông minh HomeView.

iPhone Duo hiện chỉ được trang bị Touch ID, với cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn. Độ mỏng, thiết kế bản lề và màn hình khiến hãng không thể sắp xếp Face ID đầy đủ, với cụm cảm biến TrueDepth chuyên dụng dưới màn hình.

Để khắc phục vấn đề này, Apple tận dụng công nghệ nhận diện người dùng vốn có trên HomeView. Màn hình thông minh này sử dụng camera để nhận diện tối đa 6 thành viên trong gia đình, qua đó cá nhân hóa nội dung hiển thị cho từng người.

Người dùng chưa thực sự hài lòng với cảm biến vân tay TouchID trên iPhone Duo. Ảnh: Julian Chokkattu/Wired.

Do sử dụng cơ chế bảo mật khác, tính năng mới không có độ an toàn tương đương Face ID truyền thống và có thể dễ bị đánh lừa hơn. Apple cũng giới hạn phạm vi sử dụng. Người dùng chỉ có thể mở khóa màn hình bằng khuôn mặt, không thể dùng tính năng này để thanh toán qua Apple Pay hoặc truy cập các ứng dụng ngân hàng. Với những thao tác yêu cầu bảo mật cao, thiết bị vẫn cần xác thực bằng Touch ID hoặc mật mã.

Ngoài ra, thiết bị phải được xác thực bằng vân tay hoặc mật mã trong vòng 45 phút gần nhất mới có thể tiếp tục sử dụng nhận diện khuôn mặt. Tính năng cũng chỉ hoạt động khi máy gập lại, thông qua camera trước và màn hình ngoài. Khi mở iPhone Duo, người dùng không thể sử dụng phương thức này.

WIRED nhận định việc Apple đưa phiên bản nhận diện khuôn mặt bị giới hạn lên iPhone Duo là một sự thỏa hiệp hiếm thấy. Động thái này cho thấy Touch ID có thể chưa đáp ứng được trải nghiệm mà người dùng mong đợi trên thiết bị.

Một số tin đồn cho rằng Apple đang tìm cách trang bị Face ID hoàn chỉnh cho thế hệ iPhone Duo thứ hai. Tuy nhiên, công nghệ này có thể phải đến thế hệ thứ ba, dự kiến ra mắt năm 2028, mới xuất hiện. Apple hiện chưa xác nhận thông tin trên.

Bên cạnh nhận diện khuôn mặt, iOS 27.3 còn bổ sung tùy chọn tự khóa máy khi người dùng gập màn hình. Trước đây, iPhone Duo mặc định chuyển nội dung từ màn hình trong ra màn hình ngoài thay vì khóa thiết bị.

Cây viết Federico Viticci từ MacStories cho biết ông thường gập máy và chờ thiết bị tự khóa như khi đóng một cuốn sách hoặc laptop. Do chưa có tùy chọn này, ông phải tự tạo thao tác tự động trong ứng dụng Shortcuts.

Apple hiện đưa thiết lập khóa máy khi gập vào phần Màn hình & Độ sáng. Người dùng có thể chủ động bật hoặc tắt tùy nhu cầu. Cả hai tính năng mới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm dành cho nhà phát triển. Apple dự kiến phát hành iOS 27.3 rộng rãi vào tháng 12.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.