Apple sắp 50 tuổi

Để kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple dự kiến trình làng nhiều thiết bị quan trọng như iPhone 18 hay MacBook Pro M6, dù vẫn còn thách thức xoay quanh thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Quảng cáo iPhone 17 Pro tại một ga tàu điện ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman liệt kê các sản phẩm, dịch vụ dự kiến được Apple ra mắt năm 2026, giai đoạn kỷ niệm 50 năm thành lập công ty.

“Apple đang hướng đến một trong những năm quan trọng nhất giai đoạn gần đây”, Gurman nhấn mạnh. Những dự án của Táo khuyết trải dài từ phần cứng, phần mềm đến thay đổi nhân sự điều hành.

Loạt phần cứng trong năm 2026

Ngày 1/4/2026 đánh dấu 50 năm thành lập Apple. Theo Gurman, công ty sẽ ra mắt loạt sản phẩm để kỷ niệm cột mốc này.

Những thiết bị được đồn đoán ra mắt đầu năm sau của Apple gồm iPhone 17e, iPad chip A18 và iPad Air M4. Ngoài ra còn có phiên bản M5 của MacBook Air, trong khi MacBook Pro bổ sung tùy chọn chip M5 Pro và M5 Max, cùng một số màn hình ngoài mới.

Tiếp theo, Apple dự kiến thâm nhập thị trường nhà thông minh vào tháng 3 và tháng 4 với việc ra mắt màn hình thông minh dạng loa và gắn tường. Những thiết bị này từng được đồn đoán xuất hiện vào đầu năm nay, song phải hoãn do Siri bản mới chưa hoàn thiện.

“Ra mắt màn hình đánh dấu bước tiến mới của Apple nhằm nâng cấp các dịch vụ AI thông qua trợ lý Siri bản mới. Điều này đặt nền móng cho hệ sinh thái giám sát nhà thông minh rộng hơn, bao gồm camera an ninh dự kiến ra mắt cuối năm 2026”, Gurman viết.

Quảng cáo iPhone 17 Pro trước một cửa hàng của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Về phần mềm, Apple dự kiến giới thiệu iOS 27, watchOS 27, macOS 27 và các hệ điều hành khác tại hội nghị WWDC diễn ra tháng 6. Cây viết từ Bloomberg cho rằng công ty sẽ giới thiệu chiến lược AI mới, cải tiến mạnh bộ công cụ Apple Intelligence trước khi nâng cấp iPhone vào cuối năm.

Đến tháng 9, người dùng có thể chờ đón iPhone màn hình gập thế hệ đầu tiên. Ngoài ra, iPhone 18 Pro dự kiến loại bỏ modem Qualcomm, chuyển sang chip C2 do Apple tự phát triển. iPad mini thế hệ tiếp theo cũng có khả năng ra mắt vào thời gian này.

Thiết bị được chờ đón khác là kính thông minh. Theo Gurman, một số nhà cung ứng đã sản xuất thử nghiệm kính với số lượng nhỏ. Điều này cho thấy sản phẩm hoàn toàn có thể trình làng cuối năm sau.

Đến cuối năm, Apple dự kiến cải tiến mạnh MacBook Pro. Ngoài chip M6 Pro và M6 Max, thiết bị sở hữu viền mỏng hơn, màn hình cảm ứng với tấm nền OLED. Cuối cùng, Mac mini và Mac Studio M5 cũng là những model đáng chờ đợi.

Khó khăn bủa vây

Theo Gurman, 2026 cũng là năm quyết định với Apple về mặt pháp lý, có khả năng tác động đến mô hình kinh doanh App Store hiện nay. Dù thẩm phán quyết định hợp đồng giữa Apple và Google vẫn có hiệu lực, sự trỗi dậy của các trình duyệt AI vẫn có thể mang đến lo ngại.

Bất ổn thuế quan cũng là mối lo với nhiều công ty. Hiện tại, tác động với Apple chưa quá lớn khi công ty chỉ chịu vài tỷ USD thiệt hại liên quan. Tuy nhiên khi phần lớn iPhone và sản phẩm nói chung vẫn sản xuất tại Trung Quốc, tác động năm tới có thể lớn hơn.

Cây viết từ Bloomberg chỉ ra điều tích cực với Apple năm 2026. Công ty dự kiến doanh thu quý IV/2025 tăng 10-12% so với cùng kỳ năm ngoái, cao gần gấp đôi mức dự kiến của giới phân tích Phố Wall.

Con số trên tương đương 137- 139 tỷ USD . Nếu chính xác, đó sẽ là quý đầu tiên doanh thu Apple đạt trên 140 tỷ USD . Táo khuyết cũng tự tin tuyên bố quý IV/2025 dự kiến ghi nhận doanh số và doanh thu iPhone cao nhất lịch sử.

Bất chấp dự báo kinh doanh lạc quan, Gurman nhận định Apple vẫn gặp nhiều thách thức. Siri phiên bản mới dự kiến sử dụng mô hình Gemini của Google, bổ sung tính năng tìm kiếm trên web. Tuy vậy, chưa thể chắc chắn người dùng sẽ đón nhận tính năng mới, chưa kể tính ổn định và khả năng khắc phục những vấn đề trên phiên bản cũ.

Một cửa hàng của Apple. Ảnh: Bloomberg.

“Apple cũng đang chậm chân trong làn sóng nhà thông minh. Chưa rõ liệu công ty có thể vượt qua Google hay Amazon, những cái tên dành nhiều năm xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh hay không”, cây viết từ Bloomberg nói thêm.

iPhone màn hình gập cũng ra mắt trễ hơn đối thủ. Lợi nhuận và sự đón nhận đông đảo từ người dùng vẫn là dấu hỏi. Sự thất bại của Vision Pro được xem là bài học cho Apple.

Những biến động trong ban lãnh đạo cũng là bài toán quan trọng, xoay quanh thay đổi về chiến lược và kế hoạch phát triển sản phẩm.

“Con người với góc nhìn mới mẻ có thể tốt, song thay đổi nội bộ thường khởi đầu giai đoạn bất ổn”, Gurman viết thêm.

Bất chấp những thách thức, Apple vẫn sở hữu quy mô, nguồn lực tài chính và sức mạnh thương hiệu vững chắc.

“Apple vẫn đủ nguồn lực định hình kỷ nguyên AI, công nghệ nhà thông minh và thiết bị màn hình gập. 2026 là năm quyết định Táo khuyết có thể theo đuổi kế hoạch với tốc độ và sự chỉn chu như kỳ vọng hay không”, Gurman nhấn mạnh.