Aperol Spritz mở ra khoảnh khắc thư giãn chuẩn Italy cho người trẻ

Người Italy có triết lý sống đầy phóng khoáng mang tên “La dolce vita” - nghệ thuật tận hưởng sự ngọt ngào của cuộc sống từ khoảnh khắc giản đơn.

Vượt khỏi biên giới Italy, tinh thần sống “chill” ấy trở thành phong cách đầy cảm hứng của giới trẻ ngay tại Việt Nam. Không cần đợi kỳ nghỉ dài ngày, “La dolce vita” có thể hiện diện ngay trong khoảnh khắc hoàng hôn mùa hè rực rỡ, nơi bạn thả lỏng tâm trí để tận hưởng buổi chiều bên bạn bè.

Đồng hành cùng phong cách sống đầy cảm hứng đó, Aperol khởi động chuỗi sự kiện “Switch Off. Spritz On. Enjoy The Sunset Life” với không gian ngập sắc cam, âm nhạc sôi động và phút giây kết nối đầy hứng khởi. Chuỗi sự kiện mang đến cho người trẻ thành thị gợi ý mới về việc tạm gác lại bộn bề để thư giãn và tận hưởng niềm vui theo tinh thần “Chill Chuẩn Ý”.

Dành trọn thời gian cho niềm vui và sự kết nối

Khi những đầu việc cuối cùng của một ngày hoàn tất, chúng ta nên có khoảng dừng để tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình. Đây cũng là tinh thần mà Aperol Spritz muốn gửi gắm qua “Switch Off. Spritz On. Enjoy The Sunset Life” - chủ động ngắt kết nối để nhường chỗ cho niềm vui bên bạn bè.

Không gian ngập sắc cam tại chuỗi sự kiện “Switch Off. Spritz On. Enjoy the sunset life” thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Lấy cảm hứng từ văn hóa khai vị (aperitivo) của Italy, Aperol Spritz đưa khoảnh khắc cuối ngày trở thành dịp để mọi người gặp gỡ và tận hưởng. Không cần chờ dịp đặc biệt, chỉ cần một ly Aperol Spritz mang sắc cam rực rỡ, những người bạn thân quen và không gian đủ thoải mái, cuộc vui có thể bắt đầu.

Tạm gác lại công việc, khoảnh khắc cuối ngày là thời điểm hoàn hảo để tận hưởng niềm vui bên người bạn thân thiết.

“Switch Off. Spritz On. Enjoy The Sunset Life” không chỉ là tên gọi của chuỗi sự kiện, mà còn là lời nhắc cho người trẻ về việc có khoảng nghỉ đúng lúc sẽ giúp chúng ta có tinh thần tích cực, tràn đầy năng lượng hơn.

Aperol Spritz mang đến trải nghiệm thư giãn

“Switch Off. Spritz On. Enjoy The Sunset Life” được Aperol xây dựng cho người trẻ yêu âm nhạc, trải nghiệm và gặp gỡ. Tại sự kiện, khách tham dự có cơ hội tận hưởng ưu đãi mua một tặng một Aperol Spritz, hòa mình vào không gian mang sắc cam đặc trưng cùng nhiều hoạt động thú vị.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách mời có thể khám phá khu vực chụp ảnh, tham gia trò chơi tương tác và lưu lại khoảnh khắc tự nhiên cùng bạn bè. Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc cùng nâng ly chào hoàng hôn, nơi sắc cam của Aperol Spritz hòa cùng ánh nắng chiều, mở đầu cho buổi gặp gỡ đầy cảm xúc.

Khách tham dự thích thú lưu lại khoảnh khắc dưới ánh hoàng hôn cùng ly Aperol Spritz.

Âm nhạc vang lên xuyên suốt với phần trình diễn của DJ và nghệ sĩ saxophone, giúp không khí bữa tiệc sôi động và cuốn hút. Khi ngày dần chuyển sang tối, những nhóm bạn trẻ cùng trò chuyện, cụng ly, hòa mình vào âm nhạc và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Âm nhạc cuốn hút giúp không khí sự kiện duy trì sự sôi động, đầy cảm hứng.

Từ hoạt động tương tác đến không khí kết nối tự nhiên, “Switch Off. Spritz On. Enjoy The Sunset Life” không hướng đến khuôn mẫu cố định, mà tạo ra không gian để mỗi người có thể thư giãn và tìm thấy niềm vui theo cách riêng.

Aperol Spritz - thức uống khai vị mang tinh thần Italy

Là thức uống khai vị mang đậm văn hóa Italy, Aperol Spritz nổi bật với sắc cam rực rỡ, hương cam quýt tươi mát và hậu vị đắng nhẹ đặc trưng. Được pha theo công thức 3-2-1 gồm 3 phần prosecco, 2 phần Aperol và một phần soda, Aperol Spritz mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, sảng khoái và phù hợp cho buổi gặp gỡ cùng bạn bè.

Sắc cam rực rỡ cùng công thức pha chế 3-2-1 đặc trưng tạo sức hút của Aperol Spritz.

Hơn cả một thức uống, Aperol Spritz đại diện cho tinh thần cởi mở, vui tươi và giàu kết nối. Thông qua “Switch Off. Spritz On. Enjoy The Sunset Life”, Aperol Spritz lan tỏa tinh thần “Chill Chuẩn Ý” đến người trẻ. Đó chính là việc biết dành thời gian cho khoảng nghỉ cần thiết, người mình yêu quý và niềm vui đáng nhớ trong cuộc sống thường ngày.

Khởi động tại Đà Nẵng và Nha Trang (Esco Beach, Kalà Kalà, Lousiane Brewhouse), Aperol tiếp tục “phủ cam“ và lan tỏa tinh thần “Chill Chuẩn Ý” đến không gian thu hút giới trẻ tại TP.HCM như THE BRIX (ngày 18/7), Zion Sky Lounge (ngày 26/7) và Social Club Rooftop Bar (ngày 9/8). Độc giả có thể cùng bạn bè nâng ly Aperol Spritz dưới ánh hoàng hôn để ngày cuối tuần thêm trọn vẹn.

*) Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.