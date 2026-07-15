The Global City khuấy động hè với loạt trải nghiệm lần đầu có ở TP.HCM

Không cần đi xa khỏi TP.HCM, giới trẻ và các gia đình vẫn có thể tận hưởng loạt hoạt động giải trí mang tinh thần quốc tế tại The Global City.

Chỉ mất 15-20 phút di chuyển từ trung tâm phường Sài Gòn, tổ hợp giải trí - thể thao City Park tại The Global City mang đến lựa chọn “đổi gió” lý tưởng với không gian rộng mở, hệ thống bãi đỗ xe thuận tiện cùng khung cảnh ngắm hoàng hôn ấn tượng.

Chuỗi sự kiện mùa hè sôi động tại The Global City

Hè này, The Global City tạo dấu ấn với loạt hoạt động lần đầu xuất hiện tại TP.HCM, từ không khí lễ hội sôi động, trò chơi tương tác đến những mô hình giải trí mới như Beer Bike (vừa đạp xe vừa thưởng thức bia) và Drive-in Theater (rạp chiếu phim ngoài trời kiểu Mỹ).

Đông đảo du khách và gia đình đổ về The Global City, hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt.

Trong đó, chuỗi sự kiện hàng tuần Suntopia mở màn cho không khí sôi động, góp phần thể hiện tinh thần của khu đô thị biểu tượng, luôn có những trải nghiệm mới mẻ dành cho cư dân và du khách.

Diễn ra xuyên suốt 4 tuần, Suntopia liên tục đổi mới chủ đề như “Bắt trọn hoàng hôn”; “Rhythm of World Cup”; “City of Joy” và “The Global Pulse” , biến The Global City thành một lễ hội mùa hè rộn ràng với âm nhạc, trò chơi tương tác, khu check-in và các xe đồ ăn lưu động náo nhiệt dành cho nhiều lứa tuổi.

Khoảnh khắc vui chơi tràn đầy năng lượng cho du khách tại City Park.

Loạt nghệ sĩ như Chillies, Gigi Hương Giang, Vũ Thảo My, Juky San đã góp mặt và mang đến màn trình diễn trẻ trung, kết nối hàng nghìn khán giả. Thời gian tới, The Global City dự kiến tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động cùng trải nghiệm mới, góp phần kiến tạo một điểm đến luôn sôi động và giàu sức sống.

Bên cạnh đó, City Park tại The Global City còn là điểm đến “tất cả trong một” lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn nhờ hệ thống vui chơi, giải trí và thể thao đa dạng, như đường đua Go-Kart hybrid dài 1.464 m, Royal Horse Vietnam, Mật Pet Farm, khu VR & AR Games cùng hệ thống sân thể thao đạt chuẩn quốc tế TGC Sports Arena.

Các điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của giới trẻ tại City Park.

Sau khi vui chơi, thực khách có thể nạp lại năng lượng tại The Dark Horse - không gian ẩm thực theo phong cách cao bồi Mỹ. Sự cộng hưởng giữa các hoạt động thể thao, giải trí công nghệ cao và ẩm thực đã giúp City Park trở thành điểm hẹn cuối tuần không thể bỏ qua.

Beer Bike - văn hóa đường phố châu Âu lần đầu “lăn bánh” tại TP.HCM

Bên cạnh Suntopia, The Global City còn mang đến trải nghiệm Beer Bike mới lạ dành cho người trẻ và nhóm bạn. Khởi nguồn từ châu Âu, mô hình “xe đạp bia” gắn với tinh thần phóng khoáng, tự do và những cuộc gặp gỡ rộn ràng trên phố, nay lần đầu được tái hiện tại TP.HCM thông qua Beer Bike Station.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm mô hình Beer Bike tại The Global City.

Thay vì ngồi cố định tại quán quen, nhóm 10-15 người có thể cùng thưởng thức bia, đạp xe dạo quanh các tuyến phố trong khu đô thị trên chiếc Beer Bike. Xe chuyển động bằng lực đạp của cả nhóm, trong đó một người điều khiển chuyên nghiệp đảm nhận việc lái và kiểm soát an toàn. Hoạt động diễn ra hàng ngày từ 16h đến 22h.

Suốt hành trình, người chơi vừa trò chuyện, nghe nhạc, thưởng thức đồ uống và tận hưởng không khí vừa chill mới mẻ, năng động, trẻ trung, vừa mang màu sắc quốc tế.

Thưởng thức điện ảnh kiểu Mỹ dưới bầu trời đêm

Khi hoàng hôn buông xuống, The Global City tiếp tục mang đến mô hình Drive-in Theater, rạp chiếu phim ngoài trời chuẩn phong cách Mỹ ngay giữa TP.HCM.

Khách thưởng thức điện ảnh phong cách Mỹ mới lạ trong không gian xe riêng tư.

Điểm độc đáo của Drive-in Theater là trải nghiệm xem phim riêng tư ngay trên xe hơi với âm thanh sống động truyền qua sóng radio, màn hình chiếu phim lớn và bãi đỗ xe được sắp xếp một cách logic, mang đến tầm nhìn đẹp. Kết hợp cùng các xe đồ ăn lưu động xung quanh, đây là không gian thư giãn và hẹn hò cuối tuần đầy mới lạ ngay giữa lòng thành phố.

Sự thành công của chuỗi sự kiện và loạt trải nghiệm độc đáo là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế được Masterise Homes phát triển theo triết lý “đô thị vị nhân sinh”. Trong tương lai gần, dự án tiếp tục hoàn thiện hệ tiện ích “all-in-one” như trường quốc tế King’s College Wimbledon School, trung tâm thương mại quy mô 123.000 m2 và bệnh viện quốc tế,... đồng thời ra mắt các sản phẩm đa dạng từ phân khu cao tầng như Masteri Grand View, Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central, Lumière Midtown cho đến bán đảo SOLA và khu nhà phố thương mại SOHO. Đây là bảo chứng cho tầm nhìn dài hạn và quy hoạch bài bản mà Masterise Homes đã và đang kiến tạo cho The Global City, mở ra tiềm năng tăng trưởng bền vững cho cư dân, nhà đầu tư.