APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

Nền tảng quản trị bền vững cùng kết quả kinh doanh tích cực giúp HDBank và Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Đặng được vinh danh tại APEA 2026.

Ngày 15/10, tại TP.HCM, HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” (Corporate Integrity and Governance Excellence Award) tại lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”.

APEA do Enterprise Asia tổ chức từ năm 2007, ghi nhận thành tựu của doanh nghiệp và doanh nhân tại các thị trường châu Á. Một điểm mới của APEA 2026 là hạng mục về quản trị, tôn vinh các doanh nghiệp có nền tảng quản trị vững chắc, đề cao đạo đức lãnh đạo, sự minh bạch và năng lực kiểm soát rủi ro.

Ban tổ chức đánh giá cao văn hóa chính trực, trách nhiệm lãnh đạo, tính minh bạch trong công bố thông tin và hiệu quả quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của HDBank. Đây là những nền tảng giúp Ngân hàng giữ gìn niềm tin của khách hàng, cổ đông và đối tác trong quá trình mở rộng hoạt động.

Giải thưởng ghi nhận nền tảng quản trị, tính minh bạch và năng lực kiểm soát rủi ro của HDBank.

Giải thưởng năm nay nối tiếp những ghi nhận tại APEA đối với các đơn vị trong hệ sinh thái HDBank. Năm 2025, HD Saison nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” (Corporate Excellence Award), trong khi Vikki Digital Bank được trao giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” (Fast Enterprise Award).

Tại HDBank, tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng quản trị, an toàn vận hành và trách nhiệm cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản ngân hàng đã vượt một triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 31,1% so với cùng kỳ; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%, thuộc nhóm dẫn đầu ngành.

Hiệu quả hoạt động của HDBank cũng được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2025 của S&P Global Market Intelligence dành cho 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á. HDBank giữ vị trí thứ 2 và dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam được đánh giá, trên cơ sở các tiêu chí về khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, thanh khoản, nền tảng vốn và hiệu quả kiểm soát chi phí.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank, nhận giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á” tại APEA 2026.

Cũng tại lễ trao giải APEA 2026, ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank, nhận giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á” (Master Entrepreneur Award). Hạng mục này ghi nhận tinh thần kinh doanh, sự bền bỉ và năng lực đổi mới.

Với 33 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, trong đó có 27 năm gắn bó với HDBank, ông Nguyễn Hữu Đặng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản trị và điều hành. Ông đồng hành cùng các dấu mốc sáp nhập DaiABank, phát triển HD Saison, niêm yết cổ phiếu HDB, cũng như quá trình nhận chuyển giao DongA Bank và chuyển đổi thành Vikki Digital Bank. Qua các giai đoạn phát triển, ông đóng góp vào hành trình HDBank duy trì tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả hoạt động thuộc nhóm dẫn đầu ngành suốt hơn một thập kỷ.

Trên cương vị tổng giám đốc, ông Nguyễn Hữu Đặng cùng ban điều hành triển khai định hướng của hội đồng quản trị, phát huy sức mạnh đội ngũ, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Hai giải thưởng tại APEA 2026 ghi nhận dấu ấn của HDBank và đội ngũ lãnh đạo.

Những ghi nhận tại APEA 2026 tiếp thêm động lực để tập thể HDBank củng cố nền tảng quản trị, tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế ngân hàng Việt Nam trong khu vực.