Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên ‘tỷ phú vàng’

HDBank vừa công bố 25 khách hàng nhận 26 lượng vàng SJC, trong đó giải đặc biệt trị giá 16 lượng vàng thuộc về khách hàng tại Kiên Giang.

Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.

Chiều 25/9, không khí Trung thu thêm rộn ràng trên fanpage HDBank với livestream kỳ quay số đặc biệt của chương trình “Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát”. Những giải thưởng giá trị nhất đã tìm thấy chủ nhân.

Khách hàng Mã Tiếp Ngân tại Kiên Giang nhận giải đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC.

Tâm điểm của chương trình là khoảnh khắc chủ nhân giải đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC được công bố. May mắn đã gọi tên khách hàng Mã Tiếp Ngân đến từ chi nhánh Kiên Giang, đưa hành trình “Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát” đến cái kết được mong đợi nhất khi tìm thấy “tỷ phú” mới trong mùa Trung thu năm nay.

Kỳ quay số cuối đúng dịp Trung thu cũng tìm ra chủ nhân của 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 2 lượng vàng SJC, cùng 20 giải nhì, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC.

Như vậy, 25 khách hàng đã cùng đón niềm vui với tổng giá trị giải thưởng lên đến 26 lượng vàng SJC, và 3 chuyến du lịch Hàn Quốc cho 3 khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi online cao nhất, tạo nên một mùa Trung thu đặc biệt, tròn đầy niềm vui và những cảm xúc đáng nhớ tại HDBank.

Tổng cộng 25 khách hàng nhận 26 lượng vàng SJC trong kỳ quay số cuối của chương trình.

Mỗi giải thưởng được HDBank trao hôm nay đã giúp khách hàng đến gần hơn với những kế hoạch đã ấp ủ từ mái ấm mới, hành trình khám phá những vùng đất mới, khoản đầu tư cho tương lai của con trẻ đến điểm tựa tài chính vững vàng hơn cho gia đình.

Từ khi mùa hè vừa chạm ngõ đến đêm rằm tháng tám, mỗi khoản tiết kiệm được gửi trao tại HDBank đều mang theo niềm tin, dự định và ước mong từng bước trở thành hiện thực. Khi mùa trăng bừng sáng, HDBank cùng khách hàng mở “đại tiệc phá cỗ”, đón nhận niềm vui trọn vẹn và lan tỏa thông điệp mọi ước mơ đều có thể trở thành sự thật khi chúng ta bền bỉ vun đắp và trao gửi niềm tin đúng nơi.

Kỳ quay số cuối diễn ra đúng dịp Trung thu, khép lại chương trình tiết kiệm kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9.

Trước kỳ quay số cuối cùng, HDBank đã tổ chức thành công 4 kỳ quay số, tìm ra 64 khách hàng trúng các sổ tiết kiệm trị giá từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Chương trình cũng trao tặng 12 chuyến du lịch Hàn Quốc cho những khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi trực tuyến cao nhất tại từng kỳ, cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác.

Từ những ước mong trong trẻo khởi đầu vào mùa hè đến niềm vui trọn vẹn dưới ánh trăng Trung thu, hành trình tìm kiếm “tỷ phú” của chương trình “Tiết kiệm tỷ phú - Hè vàng đại cát” đã về đích viên mãn. Nối dài niềm vui ấy, HDBank sẽ tiếp tục mở ra những mùa vui mới của “Tiết kiệm tỷ phú” với nhiều bất ngờ, nhiều phần thưởng giá trị và niềm vui tròn đầy hơn.