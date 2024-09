Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão từ ngày mai (19/9), sẽ gây mưa lớn từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi.

Chiều 18/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp với các bộ, ban ngành và trực tuyến với 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình - Bình Định để triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão từ ngày mai

Tại cuộc họp, TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 13h chiều nay (18/9), cơn áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 530km về phía Đông, tốc độ di chuyển chậm khoảng 15 km/h.

"Qua theo dõi, tất cả các mô hình dự bảo của nước ta và quốc tế đều cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão", TS. Mai Văn Khiêm cho biết.

Dự báo, đến 10h ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị - Quảng Nam, cách Quảng Trị khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Đến chiều cùng ngày, bão đi vào đất liền Quảng Trị - Quảng Nam, sau đó suy yếu.

Cũng theo vị Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước triều vào thời gian dự kiến bão đổ bộ (từ 17h ngày 19/9 đến 7h ngày 20/9) tại các trạm: Cửa Gianh (Quảng Bình) từ 0,7 - 1,8m; Cửa Việt (Quảng Trị) từ 0,7 - 1,4m; Đà Nẵng từ 0,7 - 1,3m.

TS. Mai Văn Khiếm cho biết thêm, từ 19h ngày 17/9 đến 12h ngày 18/9, Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to từ 50 - 150mm. Riêng tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mưa 150 - 250mm; một số trạm đo được lượng mưa lớn hơn như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 237mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 279mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 254mm.

TS. Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: Đình Hiếu.

Dự báo chiều tối ngày 18/9 đến 19/9, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to từ 100 - 300mm, có nơi trên 500mm; Thanh Hóa, Nghệ An từ 70-150mm, có nơi trên 250mm; Tây Nguyên từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Về tình hình lũ, dự báo từ ngày 18/9 đến 21/9, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3 -7m. Đỉnh lũ thượng nguồn sông Mã, sông Bưởi (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) báo động 2 - báo động 3; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông La (Hà Tĩnh), sông Cả (Nghệ An) ở mức báo động 1; các sông từ Quảng Bình - Quảng Nam ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2; riêng các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Đã có 66.960 tàu/306.725 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hà Nam.

Kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 11h ngày 18/9, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 66.960 tàu/306.725 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động chủ động di chuyển vòng tránh. Trong đó, 75 tàu/618 người hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

Còn theo báo cáo của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tính đến 13h ngày 18/9, khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Bình Định hiện có 80.024 ha, 22.152 lồng, bè, 684 chòi canh nuôi thuỷ sản và 83 ngư dân.

Đại tá Phạm Hải Châu- Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã ban hành 2 công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân, đặc biệt Quân khu 3, 4, 5, 7 và các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng và phương tiện để tham gia ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

"Hơn 268 nghìn người, trong đó có hơn 56 nghìn bộ đội, cùng 211 nghìn dân quân tự vệ; hơn 4.000 phương tiện và 10 máy bay trực thăng sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và tiếp tế lương thực, thực phẩm khi có yêu cầu", Đại tá Phạm Hải Châu thông tin.

Cũng theo đại diện Cục Cứu hộ - Cứu nạn, rút kinh nghiệm từ cơn bão số 3 Yagi vừa qua, đề nghị các địa phương rà soát các khu vực dễ bị sạt lở. Bởi khi bão vào thì thiệt hại rất nhỏ nhưng hoàn lưu sau bão gây mưa, xảy ra sạt lở thì thiệt hại rất lớn.

"Phải có án thông báo, báo động đến từng hộ dân khi xảy ra các tình huống sạt lở. Cần có phương án báo động nhanh nhất để người dân kịp thời di chuyển đến nơi an toàn", Đại tá Phạm Hải Châu nói.

Vì sao miền Trung mưa to dù chưa hình thành bão số 4 Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đến sáng nay (18/9), áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm lại.