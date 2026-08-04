Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Đông ra khỏi khu vực Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 16h ngày 4/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo viên Nguyễn Thị Huế - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển theo hướng Đông, ra ngoài khu vực Biển Đông. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền cũng như ven biển nước ta.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Dự báo đến 16h ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Nam, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5 km/h và khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 16h ngày 6/8, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), tiếp tục đổi hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đến 16h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 5-10 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Trong chiều tối và đêm 5/8, áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây ra mưa dông mạnh ở trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông cũng như vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.

Ngoài ra, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực vịnh Thái Lan trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông mạnh.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều tối và đêm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ngoài ra, vùng biển từ Khánh Hoà đến Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông trong chiều tối và đêm nay cũng có gió Tây Nam mạnh 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.