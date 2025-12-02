Áp thấp nhiệt đới hướng về vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, di chuyển chậm, hướng về vùng biển tỉnh Đắk Lắk-Khánh Hòa.
Hồi 7 giờ ngày 2/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h.
Đến 7 giờ ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk-Khánh Hòa. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
