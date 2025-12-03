Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hướng về vùng biển Đắk Lắk-Khánh Hòa

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m.

Hình ảnh vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 7h sáng 3/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ nhưng di chuyển nhanh hơn và hướng về vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Hồi 7h ngày 3/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 3,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Đến 19 giờ ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hoà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.