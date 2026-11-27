Dù đã có nhiều thành tựu sau hàng chục năm theo đuổi đam mê, Cameron Hanes vẫn thường cảm thấy mình chưa xứng đáng với những cơ hội lớn trong đời.

Săn động vật hoang dã bằng cung vốn đã khó, nhưng nó còn biến thành một canh bạc thực sự khi cú thả tên đó được đánh đổi bằng hàng ngàn đô la, bằng tính mạng của con thú và toàn bộ số tiền tiết kiệm lẫn giấc mơ bao năm gây dựng.

Sự thật là, tôi không giàu có; tôi chỉ là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường và gánh vác một gia đình. Nhưng tôi là một thợ săn thực thụ và sống vì những chuyến phiêu lưu. Mỗi lần tham gia một chuyến đi săn đắt đỏ, tôi lại gánh trên vai thứ áp lực nặng nề hơn bao giờ hết: không thể phụ lòng những người đang đặt niềm tin vào mình.

Khoản tiền 70.000 đô la tại San Carlos được chia thành chi phí mua thẻ săn (40.000 đô la), phí dịch vụ của ban tổ chức (18.000 đô la) và tiền thưởng cho người dẫn đường (12.000 đô la).

Chẳng ai muốn ký một tấm séc giá trị lớn như vậy mà không thu về được kết quả nào, vì thế tôi cần phải thực hiện được một cú bắn hoàn hảo. Việc săn bằng cung những con nai đực lớn nhất và được khao khát nhất thế giới càng làm gia tăng áp lực đó.

Cameron Hanes - tác giả cuốn sách Vượt qua giới hạn. Ảnh: Eastonarchery

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những gì mình đã hy sinh, và những năm tháng lao động vất vả để đổi lấy cơ hội này. Đối với tôi, số tiền đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống gia đình.

Tất cả những điều này bắt đầu đè nặng lên tâm trí tôi. Đó là lý do tại sao tôi cứ mãi băn khoăn liệu mình có xứng đáng với vinh dự được đặt chân tới San Carlos hay không. Trong suốt những năm tháng qua, dù có được nhiều cơ hội săn bắn tuyệt vời, tôi vẫn thường cảm thấy mình lạc lõng, hoặc không xứng đáng có cơ hội ấy.

Tôi không rõ tại sao mình có suy nghĩ này, nhưng tôi biết chính điều đó giúp tôi luôn tập trung để tận dụng tối đa cơ hội và trân trọng từng trải nghiệm.

Tôi tự nhủ mình phải hành xử đúng mực như một thợ săn cung chân chính, biết tôn trọng thiên nhiên, và biết tri ân những dãy núi hoang dã của loài nai này. Điều hiện lên trong đầu tôi lúc ấy chính là câu nói của nhân vật Maximus khi bắt đầu trận chiến trong bộ phim Gladiator (Võ sĩ giác đấu).

“Sức mạnh và danh dự.”

Những người thợ săn cung cần phải có sức mạnh, cả về tinh thần lẫn thể chất, nhưng họ cũng cần giữ được danh dự. Danh dự, đối với tôi, là phẩm chất khiến săn bắn bằng cung trở nên đặc biệt.

Đối với người thợ săn, con vật luôn được coi trọng bậc nhất. Và khi đã săn thành công, cái chết của chúng chỉ là một phần trong hành trình ấy. Tôi dành cả năm để chuẩn bị cho các chuyến đi săn, bởi tôi tin rằng cách tốt nhất để tôn vinh sinh mạng con vật là phải luyện tập thật thành thạo kỹ năng bắn cung, để có thể tung ra một mũi tên chuẩn xác.

Mong muốn lớn nhất của tôi là trở thành một người thợ săn nhân đạo. Thịt thu được từ mỗi lần đi săn trở thành nguồn thực phẩm quý giá trong nhiều tháng, còn bộ da, gạc, hay hộp sọ được tôi trưng bày trong nhà như để nhắc nhở, vì đối với tôi, đây là cách thể hiện sự tôn trọng đối với sinh mạng của con vật.

Luyện tập. Săn bắn. Chu cấp. Tôn vinh.

Đây là những điều tôi rất coi trọng. Tôi bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, ngày qua ngày, tháng qua tháng vì một lý do: trở thành một người thợ săn nhân đạo. Tôi đi săn có mục đích và, khi con mồi đã nằm trong tầm bắn, tôi từ từ kéo căng dây cung, tập trung cao độ với tâm thế điềm tĩnh, để tung ra một cú bắn hoàn hảo, hạ gục con vật một cách nhanh chóng.

Khi khoảnh khắc này xảy ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và mãn nguyện, bởi sự chính xác tôi dày công rèn luyện đã tôn vinh sự sống của con vật.