Anh Tú, Diệu Nhi sau hai năm cưới

Hai năm về chung một nhà và gần một thập kỷ đồng hành, Anh Tú - Diệu Nhi là cặp đôi được yêu mến trong showbiz. Cả hai chăm chỉ làm nghề, hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, không chỉ phim ảnh. Gần nhất, Diệu Nhi giữ vai trò bình luận của nhiều game show truyền hình. Anh Tú vượt khỏi vùng an toàn khi góp mặt trong chương trình Anh trai "say hi".