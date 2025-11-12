Anh tạm dừng chia sẻ tình báo với Mỹ

Anh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về các tàu nghi buôn ma túy ở biển Caribe do lo ngại dữ liệu này có thể bị sử dụng để hỗ trợ các cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Quyết định dừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ được cho là xuất phát từ việc London lo ngại những vụ tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu nghi ngờ buôn ma túy trên vùng biển Caribe có thể vi phạm luật pháp quốc tế và đi ngược lại chuẩn mực nhân đạo, theo CNN.

Động thái nói trên được đánh giá là một trong những dấu hiệu rạn nứt hiếm hoi trong mối quan hệ hợp tác tình báo bền chặt giữa hai đồng minh lâu đời. Trong nhiều năm, Anh đã duy trì hoạt động chia sẻ thông tin từ các lãnh thổ hải ngoại của mình ở Caribe nhằm hỗ trợ Tuần duyên Mỹ trong việc truy tìm và chặn bắt các tàu vận chuyển ma túy.

Tuy nhiên, kể từ tháng 9, Washington được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công vũ trang bằng máy bay không người lái và trực thăng nhằm vào những con tàu bị nghi ngờ, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng, theo CNN.

Cũng theo nguồn tin trên, quyết định tạm ngừng chia sẻ thông tin được đưa ra từ tháng 10 khi London lo ngại dữ liệu tình báo của mình có thể đã được sử dụng để xác định mục tiêu tấn công.

“Chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dữ liệu nếu tồn tại khả năng nó được dùng cho các hành động mà chúng tôi coi là bất hợp pháp”, CNN dẫn lời một quan chức Anh giấu tên cho biết.

Các chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào những tàu nghi là đối tượng buôn bán ma túy không được Anh tán thành. Ảnh: Reuters.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk trong tuyên bố vào tháng 10 cũng cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu nghi ngờ buôn ma túy “vi phạm luật pháp quốc tế và cấu thành hành động hành quyết ngoài pháp luật”. Chính phủ Anh được cho là hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, theo CNN.

Trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu, việc ngăn chặn những tuyến vận chuyển ma túy tại Caribe được thực hiện bởi Tuần duyên Mỹ và cơ quan thực thi pháp luật nước này. Các nghi phạm được xét xử theo quy trình pháp lý thông thường. Đây là hình thức hợp tác mà Anh sẵn sàng tham gia.

Tuy nhiên, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng lập luận rằng các nhóm buôn ma túy là “đối tượng tham chiến thù địch” và có thể bị tiêu diệt hợp pháp theo Luật xung đột vũ trang quốc tế.

Bất chấp tuyên bố từ Washington rằng các hành động này “hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế”, nhiều chuyên gia pháp lý đã phản bác. Họ cho rằng các tay buôn ma túy vẫn là dân thường, không thể coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Bất đồng cũng lan sang nội bộ quân đội Mỹ. Đô đốc Alvin Holsey, Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam (SOUTHCOM), đã đề nghị từ chức sau khi bày tỏ nghi vấn về tính hợp pháp của chiến dịch trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ông Holsey dự kiến rời nhiệm sở vào tháng 12, chỉ sau một năm đảm nhiệm vị trí này.

Trong khi đó, Canada, vốn là quốc gia đã hợp tác với Mỹ gần hai thập kỷ trong khuôn khổ Chiến dịch Caribbean, cũng giữ lập trường tương tự Anh. Bộ Quốc phòng Canada khẳng định các hoạt động phối hợp với Tuần duyên Mỹ “hoàn toàn tách biệt” với các vụ tấn công do quân đội Mỹ tiến hành.